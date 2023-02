Face à la presse, après le revers des siens face à Toulon (17-6), l’entraîneur du Stade Toulousain n’a pas été tendre avec sa ligne de trois-quarts, qui n’a pas été en capacité de saisir et de transformer les opportunités.

Ce match a longtemps été à votre portée. Êtes-vous agacé par le déroulé de cette partie ?

Je ne suis pas agacé. On est tombés sur une équipe plus valeureuse malgré une domination au moment où il y a ce fait de jeu avec ce carton rouge. On a dominé, mais on a été stériles. Ça nous fait mal ce samedi. On a été dans l’incapacité de passer derrière la ligne toulonnaise. À ce jeu, on doit marquer. Ma seule frustration vient de notre stérilité offensive. Toulon, avec quelques miettes, a marqué deux essais. Quand on va regarder ce match, on aura pas mal de regrets. On voulait rivaliser, dans une période que vous connaissez. On a rivalisé dans l’intensité et dans l’engagement, mais les faits de jeu ont tourné pour les Toulonnais par manque de maîtrise, d’application et surtout d’efficacité.

Sofiane Guitoune est entré en jeu avec Toulouse face à Toulon Icon Sport

C’est à la 72e minute. On aurait pu se mettre dans une situation favorable plus tôt. Depuis la 50e minute, on a eu un grand nombre d’opportunités. On a fait le mauvais choix à chaque fois. On est déçus de revenir sans point. Les points nous tendaient les bras. Il n’y avait pas le match parfait à faire pour revenir avec des points. Bravo à Toulon. Il voulait basculer dans le bon côté du tableau. Nous, on a trois semaines à cravacher avec un peu de casses et un rouge. On a laissé des plumes, mais on va s’accrocher avec la réception de Pau.



Comment expliquez-vous le manque de réalisme ?

On a perdu trop de ballons. Nos situations favorables n’ont pas été bien négociées, ni menées. La ligne de trois-quarts doit procéder à une remise en question. On n’a pas été à la hauteur sur nos deux derniers matchs et notamment sur ce que l’on est capables de faire malgré les doublons. C’est un camouflet. J’espère que c’est accidentel, je l’espère et je le souhaite pour pas mal d’entre nous.

Est-ce que la forme de votre ligne de trois-quarts vous inquiète ?

Si on n’avait jamais marqué d’essais, je vous dirais que ça m'inquiète. Ce n’est pas trop le cas depuis le début de la saison. C’est un manque de réalisme, et une incapacité à jouer les choses simples. On se précipite. On surjoue parfois. Quand on va pour déclencher des contre-attaques, on est un peu passifs. On a joué à l’envers. Je ne peux pas les incriminer car ça ne fait pas longtemps que c’est comme ça. Mais c’est une piqûre de rappel plus qu’évidente. Si on veut continuer à dominer ce championnat, il faut plus d’efficacité et de réalisme. C’est un bon rappel, un très bon même pour l'ensemble du staff et des joueurs. On ne se voile jamais la face ici. On est lucides sur nos performances. On a l’impression qu’on aurait pu jouer toute la soirée, et qu'on aurait continué avec cette stérilité. C’est dommage au regard de la qualité qui est la nôtre, notamment par rapport au début de saison et de ce match.



Parmi vos trois-quarts, quels joueurs vous ont déçu ?

Je ne vise personne. Si ça peut vous intéresser de viser quelqu’un, faites-le. Moi, je ne vise personne. C’est l’ensemble de l’équipe avec une ligne de trois-quarts. Elle a eu des opportunités. Elle n’a pas été en capacité de les saisir. Elle n’a pas été en mesure de les transformer. Après, c’est votre boulot de viser les gens, pas le mien.