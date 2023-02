6 NATIONS 2023 - Et voici le XV de la semaine de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations. On retrouve trois Français avec l'inévitable Gaël Fickou, Thibaud Flament qui poursuit son Tournoi exceptionnel, et Cyril Baille.

Six Irlandais vainqueurs d'un match de folie face aux Italiens qui auront Paolo Garbisi en représentation dans ce XV. Huw Jones pour les Écossais. Quatre Anglais issus d'un match bien terne face aux Gallois. Ces derniers sont les seuls à ne pas être représentés.