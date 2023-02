Après la semaine de coupure, Toulouse se remet dans le bain du Top 14 avec un déplacement de gala au stade Vélodrome face à Toulon. Dans une dynamique plus que positive et une première phase de doublon bien négociée, le Stade espère faire un coup dans la cité phocéenne pour conserver sa belle série.

Une seule défaite lors des dix derniers matchs toutes compétitions confondues (c’était à la Rochelle le 7 janvier dernier) et 9 points obtenus sur 10 possibles pendant la période de doublons dans laquelle il est le plus impacté : le Stade toulousain est dans une dynamique que l’on peut qualifier aisément d’impressionnante. Une vague positive qui a été cependant coupée par une pause du Top 14 pour que chacun puisse se régénérer. Sauf les joueurs internationaux occupés par le Tournoi.

Si ce bol d’air fait forcément du bien aux têtes et aux jambes, dans un calendrier que l’on ne cesse de dire surchargé, quid de cette fameuse dynamique ? "Les joueurs sont revenus de leurs vacances avec le sourire et de l’énergie. Quand tout le monde vous dit que ça va bien, que vous avez fait de bons matchs de doublon et que vous allez à Toulon, c’est peut-être là que vous êtes le plus en danger. Donc on a mis les joueurs en garde devant le défi qui nous attend. Ça va être un adversaire d'un autre calibre, il faudra un joli Stade toulousain pour espérer quelque chose" prévenait l’entraîneur de la défense Laurent Thuery.

"Il faudra arriver à contenir Kolbe"

Et pour ce choc, le retour de l’arrière international Melvyn Jaminet devrait faire du bien dans l’exercice du tir au but notamment. "Sa présence, c’est forcément une bonne nouvelle pour nous. Le but est un secteur de jeu important, les matchs se jouent à peu souvent. Ça fait basculer les scores et ce qu’on en retient au final. On est donc contents de le retrouver, encore faudra-t-il le mettre dans de bonnes conditions pour qu’il puisse s’exprimer dans le jeu et face aux poteaux" poursuivait le tacticien, spécialiste de la défense.

Cheslin Kolbe lors du match à Montpellier, où Toulon s'était imposé 20 à 18. Icon Sport

En revanche, une présence côté toulonnais ne rassure pas forcément les Toulousains. Celle d’un élément qui avait garni les rangs pendant quatre saisons : Cheslin Kolbe. Auteur de trois essais cette saison avec le club varois, le Springbok reste toujours un véritable poison pour toutes les défenses adverses. Et les adversaires en sont bien conscients, Laurent Thuéry le premier. "Kolbe est un immense joueur. Sur les dernières semaines en tout cas, c’est un grand Cheslin Kolbe. Sur les matchs que j’ai analysés, c’est le joueur qu’on a connu, capable de faire des différences, de faire gagner son équipe. Il faudra arriver à le contenir".

Sans ses internationaux mais avec un groupe plus que solide tout de même, Toulouse tentera de déstabiliser un Toulon en recherche de confirmation. Les Varois eux ne souhaiteront qu’une chose : enchaîner un cinquième succès de rang devant un public nombreux.