TOP 14 - Avant la rencontre choc entre Toulon et Toulouse au stade Vélodrome de Marseille samedi à 21h05, le troisième ligne est revenu sur l'ambiance qui attend les siens dans la cité phocéenne. Élément clé du système de jeu d'Ugo Mola, Alexandre Roumat s'attend à un match difficile face à des Toulonnais qui se trouvent dans une bonne dynamique.

Quelles vont être les clés de ce choc face à Toulon ?

Quand on rencontre Toulon, les phases de conquêtes et d’affrontement sont très importantes. Ils ont des gros porteurs de ballons. Je ne vais pas les citer, il y en a tellement ! Clairement, le match des avants et notamment notre entame de match seront primordiaux. Il y aura beaucoup de supporters toulonnais, donc il faudra répondre dès le début du match sinon ça peut vite être compliqué pour nous.

Vous évoquez la puissance du pack, les lignes arrières sont aussi fournies il y a du monde aussi côté toulonnais ?

S’il fallait s’arrêter aux individualités de devant ce serait un peu réducteur. Toulon est armé à tous les postes. Que ce soit Cheslin Kolbe, Waisea, ou encore des charnières internationales, il y a du monde partout avec des individualités de haut vol. Nous allons essayer d’apporter notre force collective. Ça passera par une grosse défense pour contrecarrer ces individualités et, dès qu’on a des opportunités, à nous de mettre en place notre jeu. Ils arrivent à s’en sortir souvent par des exploits individuels et si on combine ça avec leur capacité à avancer devant, ça peut être compliqué de les arrêter. On compte sur notre force collective pour essayer de battre ces mecs.

Le Vélodrome, ça sera une ambiance particulière ?

Nous nous sommes préparés à un match difficile dans un contexte assez hostile oui. Que ce soit Mayol ou le Vélodrome, ce sont deux ambiances exceptionnelles. Ce qui est sûr ce que nous nous sommes préparés de la meilleure des manières pour essayer d’aller faire un résultat face à une équipe de Toulon qui revient très bien après sa victoire à Montpellier.

Alexandre Roumat, au coeur d'un maul, face au Munster Icon Sport

Votre confortable avance, 14 points d’avance sur le troisième, peut-elle être un piège ?

On doit continuer la dynamique qu’on a essayé d’engager depuis quelque temps, continuer à être maître à Ernest Wallon, à tenter de prendre des points à l’extérieur. La pire des choses serait de regarder derrière nous. L’objectif est de continuer à regarder devant en prenant du plaisir sur le terrain.

Comment avez-vous vécu votre première convocation en Bleu, chez vous à Capbreton ?

Très positivement. Beaucoup de fierté d’avoir rejoint le groupe même si c’est pour trois jours d’entraînements. Encore plus heureux de la symbolique de cette convocation dans mon club formateur, là où j’ai commencé le rugby. Je veux juste continuer à performer avec le club pour essayer d’être rappelé. Prendre cela avec beaucoup d’enthousiasme et sans pression pour y revenir et y rester si j’en ai l’occasion.

Un de vos vis-à-vis de la troisième ligne sera Facundo Isa, qui est l’un des tout meilleurs toulonnais. Quel est votre avis sur lui ? Est-ce qu’il vous inquiète particulièrement ?

On a essayé d’analyser son jeu notamment sur les zones d’affrontements. Sur ce genre de joueur, tu as beau cibler ce que tu veux, ils arrivent toujours à trouver de l’avancée. À nous de trouver les clés de manière collective pour qu’il ait le moins de ballons possibles, qu’il avance le moins possible. Si on arrive à mettre à mal les individualités toulonnaises, on se rendra la tâche un peu plus facile peut-être. Ils ont des individualités exceptionnelles, le but sera de les ralentir le plus possible.

Selon vous, qu’est-ce qui a changé depuis votre arrivée à Toulouse ?

J’ai la confiance des mecs avec qui je joue et je me sens bien. Je crois que c’est la grande différence par rapport aux quelques mois ou semaines avant que je vienne ici. Je pense que je peux exprimer au maximum mes qualités. Maintenant j’ai encore plein d’aspects à améliorer, que ce soit les spécifiques au poste ou par rapport au collectif.