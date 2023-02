PRO D2 - La saison dernière le FCG s'est retrouvé à lutter pour son maintien. Cette fois, les coéquipiers de Steeve Blanc-Mappaz semblent avoir pris conscience des erreurs du passé et se montrent désormais à la hauteur de leurs ambitions. Mais pour s'installer dans le top 6, Grenoble doit encore être capable de rivaliser avec ses concurrents directs.

L'épisode malheureux de la saison dernière est désormais derrière eux. Alors que Grenoble avait plus que jamais l'intention de s'offrir une place en phase finale, les Isérois ont finalement "lutté" pour leur maintien en Pro D2. Un épisode qui aura eu le mérite de remettre les pendules à l'heure. En tout cas, le FCG a très bien commencé sa saison avec une seule défaite sur le premier bloc. Plus réguliers ces Grenoblois ont montré qu'ils avaient les armes pour s'offrir une place dans le top 6. "On avait vraiment la volonté d'effacer la saison dernière et repartir sur de bonnes bases. Cela devait passer par le travail et par l'investissement de chacun. Les comportements ont changé. On ne lâche rien et notre caractère est devenu l'une de nos plus grandes forces. Il y a eu une prise de conscience. Honnêtement je pense qu'il y a la qualité nécessaire dans ce groupe pour rester dans le top 6.", assure Steeve Blanc-Mappaz.

Rivaliser avec les équipes du top 6

Jusqu'à présent, le FCG ne s'est imposé que face à une seule équipe du top 6. C'était contre à Agen à domicile (20-16) et loin de ses bases (11-16). Actuellement 6e du championnat à égalité avec Biarritz (50 points), les Grenoblois savent bien qu'il faudra réussir à rivaliser face à ces équipes du top 6 comme Colomiers mais aussi Oyonnax, Mont-de-Marsan et Biarritz pour espérer s'y installer plus confortablement. Bien décidé à évacuer la frustration de la saison dernière et d'accéder en phase finale, le capitaine explique : "On veut vraiment continuer sur cette dynamique. Notre gros défaut c'est que depuis le début de la saison on n’arrive pas à battre une équipe du top 6 chez nous. Cette fois, le but c'est d'y arriver face à une belle équipe qui est en train de monter en puissance."

Il est clair que la tâche ne sera pas aisée face à des Columérins qui ont engrangé un maximum de confiance ces derniers temps : "C'est une équipe que l'on prend très au sérieux. Ils sont en places sur la conquête. Ils sont pénibles à jouer. On voit qu'ils se sont trouvés dans le jeu. Cela sera à nous de rester connectés et d'être bons en défense". Reste à voir si la défaite frustrante du match aller (19-18) aura un effet sur ce FCG qui doit encore grappiller pas mal de points pour atteindre ses objectifs. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la route est encore longue pour ceux qui devront enchaîner 11 matchs d'affilée suite au report de la rencontre face à Aurillac...