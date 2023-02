6 NATIONS 2023 - La performance réalisée à Twickenham n'est pas la première pour cette sélection écossaise. Mais elle n'est jamais parvenue à valider ses succès. Le groupe de Gregor Townsend, qui arrive à maturité, sait quel est son plafond de verre.

La victoire écossaise à Twickenham est-elle vraiment une surprise ? En tous les cas, ce n'est pas la première performance du genre de l'Écosse depuis l'arrivée de Gregor Townsend à sa tête. Au sujet de la rivalité avec l'Angleterre, les Écossais ont d'ailleurs ramené à Edimbourg pour la troisième fois d'affilée la Calcutta Cup. Ça n'était plus arrivé depuis cinquante ans... Une façon de mesurer l'ampleur des progrès du XV du Chardon ces dernières années.

On peut aussi se référer au classement World Rugby, qui a placé la nation aux 5 millions d'habitants dont 45 000 licenciés (pendant que la France en compte 244 000) au 5e rang, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2018.

One for all the front fives out there. Great skills at a crucial moment from Richie Gray. #AsOne pic.twitter.com/AEs25IYSv1 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 7, 2023

"Par rapport à notre match à Twickenham, nous devons nous améliorer parce que pendant plusieurs séquences nous n'étions pas à notre meilleur niveau, retient le sélectionneur Gregor Townsend. J'ai vu de meilleures performances en Argentine l'été dernier ou lors de notre tournée d'automne. Ce sont les standards que nous devons atteindre."

Une génération à son point d'orgue

Et pour John Barclay, ex-capitaine de l'Écosse (36 ans, 76 sélections), le temps est compté. D'une part, la maturité de ce groupe est la raison pour laquelle il est au plus haut. Mais aussi, il estime que c'est le moment ou jamais pour réaliser quelque chose de grand, au micro de la BBC : "Russell et sa bande, ils n'en ont plus pour longtemps, ce sont leurs dernières années. Je ne dis pas qu'ils vont gagner ce week-end ou le Tournoi. Mais lors des saisons précédentes, leur groupe a prouvé qu'il avait sous-performé. Et gagner ce week-end pour réaliser un 2 sur 2, ce serait une étape considérable dans la bonne direction."

L'ancien capitaine de l'Écosse John Barclay a participé à une émission de la BBC. Icon Sport - MB Media

Justement, l'Écosse n'a plus remporté ses deux premières journées du Tournoi des 6 Nations depuis l'édition de 1996. Une donnée qui revient régulièrement au nord du mur d'Hadrien. De plus, c'est le pays de Galles lors des deux dernières éditions qui avait privé, de peu, les Celtes d'une victoire pour le deuxième week-end de compétition. "On sait que le pays de Galles demeure malgré tout une équipe de qualité qui sera plus motivée que jamais pour rattraper leur mauvais départ."

La capacité de l'Écosse à aller au-delà des performances uniques est peut-être à l'heure actuelle son plafond de verre, comme le notait le centre Huw Jones cette semaine : "C'est quelque chose dont nous avons parlé dès notre première semaine ensemble. Historiquement, on a remporté des succès majeurs mais on n'a pas toujours réussi à les concrétiser. On s'est tous dit que ce n'était plus possible."

Le XV de départ de l'Écosse : 15. Hogg ; 14. Steyn, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. van der Merwe ; 10. Russell, 9. White ; 7. Crosbie, 8. M. Fagerson, 6. Ritchie (cap.) ; 5. Gilchrist, 4. R. Gray ; 3. Z. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman.

1\u20e3,1\u20e3 change to the Scotland team to take on Wales.



Good to have you back, Zander.



Read more: https://t.co/xMraMKtUwy pic.twitter.com/MsLHtfzDMF — Scottish Rugby (@Scotlandteam) February 9, 2023

Les remplaçants : 16. Brown, 17. Bhatti, 18. Nel, 19. J. Gray, 20. Dempsey, 21. Horne, 22. Kinghorn, 23. Harris.