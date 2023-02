6 NATIONS 2023 - On a largement présenté le choc qui oppose les deux meilleures nations au monde, ce samedi (15h15) à l'Aviva Stadium de Dublin. Mais qu'en pense-t-on en Irlande ? Le retour de Conor Murray malgré des problèmes familiaux a marqué l'actualité et Dupont, Dumortier et Macalou sont considérées comme les principales menaces de ce XV de France. Tour d'horizon de la presse irlandaise.

The Irish Times : "Les poids lourds irlandais et français prêts pour une collision féroce à l'Aviva"

Le quotidien référence en Irlande, vendu depuis 1859, démontre que le choc prévu à l'Aviva Stadium ce samedi (15h15) est un rendez-vous aussi important pour les Français que les Irlandais. Extraits : "Il est toujours tentant de survendre le prochain match. Mais a contrario, comment pourrait-on dévaluer celui-ci ? Certes, dans l'absolu, le troisième test match décisif à Dunedin en juillet dernier avait plus de sens. Pourtant, il est difficile de retrouver un match du Tournoi plus important pour l'Irlande que celui du Grand Chelem à Twickehnam il y a cinq ans."

The Irish Times fait également un focus sur Conor Murray. Nommé capitaine des Lions britanniques et irlandais lors de la tournée 2021, le demi de mêlée a depuis traversé plusieurs coups durs : sa mise en retrait qui a suivi lors de la même tournée des Lions, son remplacement par Gibson-Park en sélection, son absence du groupe du Munster contre Northampton en janvier dernier... Et le dernier en date est survenu cette semaine. Son père a en effet été victime d'un accident de la route alors qu'il roulait en vélo. Il souffre de "blessures sérieuses à la tête" et a été accompagné par sa famille dont Conor. Mais le journal révèle que sa mère et ses soeurs ont tenu à ce qu'il joue ce samedi. Et le XV du Trèfle, qui avait perdu Jamison Gibson-Park la veille du match à Cardiff, appréciera.

The Independent : "Un jour historique pour le Tournoi des 6 Nations"

L'autre quotidien The Independent étudie la façon dont les deux nations se sont construites jusqu'au plus haut niveau, alors que leur rivalité n'a pas dégonflé. "Pendant des décennies, l'Irlande était vouée à être dévorée par les Français entre les croissants et le fois gras [...] Tout cela a changé sous l'ère professionnelle. Et quand Fabien Galthié pris la main, il a hérité d'un groupe de joueurs habitué à perdre contre l'Irlande. En 2017 et 2019, ils ont concédé des revers humiliants à Dublin, à tel point que cela suggérait que la France n'était plus une sélection à prendre en compte sur l'échiquier mondial."

Garry Ringrose tente d'échapper au retour d'Antoine Dupont, lors de la victoire irlandaise contre la France (26-14) Icon Sport - PA Images

La propension à bien démarrer la rencontre sera un atout pour l'Irlande, comme ça l'a été à Cardiff la semaine passée ou encore en Nouvelle-Zélande l'été dernier. Aussi, The Independent souligne que le XV du Trèfle se portera mieux si le nombre de mêlées disputées est limité au minimum. "Rob Herring est un excellent spécialiste de ce secteur, mais la perte de Dan Sheehan et Tadhg Furlong réduit l'envergure du cinq de devant."

The Irish Examiner : "Dumortier, Dupont et Macalou représentent les plus grosses menaces"

Le journal quotidien de Cork présente le XV de France, considérant que les plus grosses menaces sont Ethan Dumortier, Antoine Dupont et Sekou Macalou. "L'ailier lyonnais de 22 ans va faire face au plus gros défi de sa carrière dans un Aviva plein à craquer pour sa deuxième sélection seulement [...] Il compte déjà 12 essais en 16 matchs cette saison (club et sélection). Il est rapide, grand, costaud, bon dans les airs et travailleur. Imaginez un croisement entre Damian Penaud et Gabin Villière en plus calme, plus "contrôlé"."

Ethan Dumortier a inscrit un essai pour sa première sélection avec le XV de France, dimanche dernier à Rome Icon Sport - Sandra Ruhaut

"Tout le monde attend, le souffle coupé, la bataille de la troisième ligne entre O'Mahony-van der Flier-Doris et Jelonch-Ollivon-Alldritt. Et il n'y a pas de débat : ce sera un combat de gladiateurs qui marquera l'histoire. Mais Sekou Macalou, élégant dans son style brut, est à l'origine de turn-overs décisifs et a des mains et la vitesse d'un joueur du triangle arrière. Il est d'ailleurs, et de loin, le joueur le plus rapide du Stade français. Il peut être décisif dans les cinq positions que Fabien Galthié lui demande de jouer."

The 42 : "Ta défense reflète ton caractère"

Le site spécialisé du sport irlandais tente de trouver une réponse aux prérogatives tricolores en attaque. "Il est clair qu'ils utilisent leur défense comme une arme mais nous aussi", révèle le sélectionneur Andy Farrell. "L'attaque de l'Irlande a été transformée ces dernières années sous la houlette d'Andy Farrell. Mais on prête moins d'attention sur le travail défensif qui a aussi beaucoup progressé", estime The 42. "Ta défense reflète ton caractère, ajoute le technicien anglais. Ce n'était pas parfait la semaine dernière mais on a trouvé le moyen de les garder à distance et je pense que cette performance montre notre personnalité."