PRO D2 - Entré sur le terrain à l’heure de jeu, l’arrière du BO a réalisé une belle fin de match et a grandement contribué à la victoire des Basques face à Vannes, 19-13.

Joe Jonas, l’arrière feu follet du Biarritz olympique, a l’habitude de se faire remarquer par ses relances fantastiques et ses offensives tranchantes. Hier soir, face à Vannes, il n’a pas dérogé à la règle, puisque peu de temps après son entrée sur la pelouse (60e), après avoir commis un en-avant sous une chandelle de Romaric Camou repris devant par Auguste Cadot (70e), le Sud-Africain s’est rattrapé. Il a effectué une course folle dont il a le secret et a remonté cinquante mètres (73e), puis cette offensive s’est terminée avec un carton jaune pour Maxime Lafage, coupable d’un en-avant volontaire. À 15 contre 14, le BO a alors décidé de partir en touche et Elliot Dixon a marqué, en coin, un essai qui a permis au public d’Aguiléra de souffler (19-13, 75e).

Pour autant, face aux Bretons, les Basques ont tremblé jusqu’au bout, puisque sur la sirène, Vannes a eu la balle de match et sur une percée de Nathanaël Hulleu, bien plaqué par Tomas Cubelli, Joe Jonas a alors réalisé un superbe contre ruck dans ses 22 mètres, pour permettre à son équipe de récupérer la balle, dégager en touche, et renouer avec la victoire après deux défaites consécutives. “Ce match, on va certainement le gagner si leur arrière ne rentre pas. Il a été décisif pour Biarritz alors qu’on sentait qu’on reprenait l’ascendant", a avoué le manager breton, Jean-Noël Spitzer, après la rencontre.

Une touche déréglée

Grâce à ce succès et à Jonas, donc le BO est troisième ex aequo du classement avec Agen, à quatre unités du Stade montois, second. “Ce soir, nous avons manqué d’efficacité, a reconnu, de son côté, Shaun Sowerby. Nous n’avions pas ce côté tueur, mais Vannes a bien résisté et nous a poussé jusqu’au bout. Il y a un historique avec cette équipe de Vannes, nos matchs sont toujours très serrés et ce soir, ce fut encore le cas.”

Vendredi soir, si Biarritz est sorti vainqueur de ce bras de fer, le club basque s’est aussi quelque peu compliqué la tâche, puisqu’il a ultra dominé la première période, mais n’a pas assez scoré. Mais, surtout, le BO a pêché en touche puisqu’il a perdu un nombre incalculable de ballons dans ce secteur. Il faut dire qu’au poste de talonneur, les habituels titulaires Thomas Sauveterre et Bastien Soury sont inaptes et face à Vannes, c’est le jeune Clément Renaud (23 ans), titulaire pour la troisième fois de la saison seulement, qui portait le numéro deux.

Mais l’ancien joueur de l’UBB n’a pas été le seul responsable de cette défaillance. “Elle a commencé par des problèmes techniques au niveau des liaisons. L’un après l’autre fait que nous devenons moins confiants, l’adversaire prend le dessus. Ce soir, il y avait beaucoup trop de fautes individuelles et collectives en touche. Vannes est alors devenu plus fort, plus grand et ça a été difficile pour nous. Après, même si c’est loin d’être parfait en seconde période, vers la fin, nous avons réussi à conserver un peu plus nos ballons. Clément est un jeune joueur et sur la fin, il a retrouvé confiance en lui”, a souligné Shaun Sowerby après la rencontre. En effet, l’essai marqué par Elliot Dixon est arrivé après une touche bien négociée à cinq mètres de l’en-but breton et sans cet essai, le BO n’aurait peut-être pas gagné ce match.