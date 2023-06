Duel du Jour : Lamaro-Jelonch, ça risque de cogner sur les bords...

À l'aube du début du Tournoi pour les Bleus qui affronteront l'Italie, ce dimanche après-midi, un duel retient particulièrement notre attention. Celui de Michele Lamaro qui fera face à Anthony Jelonch.

Du côté du Stade toulousain comme du XV de France, on dit d’Anthony Jelonch qu’il n’est jamais aussi fort que lorsque le niveau de rudesse des matchs augmente. À ce titre, même si on ignore encore exactement de quel bois se chauffera l’équipe d’Italie, on peut au moins gager que l’ancien castrais va trouver du répondant dans son duel d’homme à homme avec l’Italien Michele Lamaro, son cadet de deux ans, qui attaquera dimanche son deuxième Tournoi dans le rôle de capitaine… En effet, ce sera ni plus ni moins que le meilleur plaqueur de l’édition 2022 des 6 Nations (86 réalisés au total, soit une moyenne supérieure à 17 tampons par match…) que Jelonch affrontera en la personne de Lamaro, dont on peut évidemment s’attendre à ce qu’il ne laisse aucun pouce de terrain disponible aux meilleurs porteurs de balle tricolores.

Un rôle qui est (entre autres) l’apanage du Toulousain, dont le chemin risque croiser celui de son vis-à-vis à de nombreuses reprises pendant 80 minutes ! On se souvient également que l’an dernier, déjà contre l’Italie, c’est bien Anthony Jelonch qui avait inscrit le premier essai du Grand chelem français en se montrant opportuniste derrière une touche. Nul doute que dans un coin de son esprit, le Gersois aura à cœur de lancer tout aussi bien son équipe sur la voie du succès…