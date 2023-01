SEVENS - Après avoir battu les Australiennes en quart de finale (10-5) et les Etats-Unis (20-7) en demie, l'équipe de France féminine a remporté la médaille d'argent à l'étape de Sydney. Elles sont inclinés 35-0 en finale face à d'impressionnantes néo-zélandaises.

Les Françaises de David Courteix affrontaient l'équipe la plus en forme de cette nouvelle saison de Sevens. Victorieuse à Cape Town et chez elles à Hamilton, les Néo-zélandaises avaient terminé deuxième à Dubai en début de circuit. Elles faisaient donc offices de très grandes favorites. Les Bleues se voyaient rapidement menés après un essai de Willison (2') et un doublé de Félix-Hotham (4' et 7'). Le score était de 21-0 pour les joueuses du Pacifique à la pause. Dans la deuxième mi-temps, alors que Willison doublait la mise (8'), Woodman-Wickliffe y allait de son essai (11'). Les joueuses au maillot noir remportent donc leur 30ème victoire dans le circuit et montrent une fois de plus leur domination dans leur discipline.

Les @BlackFerns remportent le #Sydney7s ! Les Bleues de #France7 accrochent la médaille d'argent, leur meilleur résultat de la saison ? Bravo les filles ? pic.twitter.com/4RCcZpZsRV — France Rugby (@FranceRugby) January 29, 2023

Les Bleues vainqueures des USA et de l'Australie

Après avoir battu le Japon (24-5) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (41-7) et été défaite face à la Nouvelle-Zélande (29-14), l'équipe de France féminine avait hérité de l'Australie en quart de finale. Les Bleues avaient alors réalisé un très bel exploit en battant les locales lors du quart de finale (10-5) grâce à un essai de Chloé Pelle et de Carla Neisen et s'étaient qualifiés pour la finale de l'étape.

En demi-finale, elles ont croisé la route des USA, autre ogre du circuit international. Dans une demi-finale maîtrisée et remportée (7-20), les Bleues ont inscrit quatre essais (Yengo, Grassineau, Neisen Jason). Une place en finale face à la Nouvelle-Zélande, adversaire en poule, s'offrait donc à elles.

La prochaine étape du circuit internationale se déroulera à Vancouver, le week-end du 5 mars 2023.