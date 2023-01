SEVENS - Après avoir perdu en demi contre la Nouvelle-Zélande (36-5), les Bleus se battaient pour une médaille de bronze. Ils sont inclinés 29 à 5 contre les Fidji lors du match pour la troisième place.

Lors du match pour la troisième place, les Bleus ont retrouvé les Fidji, adversaire contre lequel ils s'étaient inclinés en poule (12-19). Si ce sont les Bleus qui ouvrent le score par Thomas Carol dès la 1ère minute, les Fidji renversent rapidement la vapeur. Ils reviennent d'abord au score puis prennent l'avantage grâce à deux essais de Teba, parfaitement servi après un gros travail de Jerry Tuwai. Suite à des erreurs de main tricolores, les Îliens en profitent et Naduvalo marque à son tour. À la pause, les Bleus sont menés 17 à 5. En deuxième période, les Fidjiens Maisamoa et Naduva aggravent logiquement l'écart (29-5). Les hommes de Jérôme Daret manquent donc la médaille de bronze mais ont effectué un parcours plus qu'honorable.

Une victoire contre les locaux australiens en quart de finale

Après une phase de poule réussie avec deux victoires contre les Tonga et le Japon, et ce malgré la défaite face au Fidji, les Bleus se sont qualifiés pour la suite de l'étape de Sydney. En quart de finale, ils ont dû affronter, tout comme l'équipe féminine, l'Australie sur ses terres. Au terme d'un match ultra-serré qui a vu Theo Forner inscrire un doublé face aux locaux de l'étape, tout s'est joué sur la dernière possession. Thomas Carol a passé le drop de la victoire (17-14) après la sirène pour qualifier son équipe dans le dernier carré.

Malheureusement en demi-finale, les coéquipiers de Paulin Riva sont tombés sur plus fort qu'eux face à une redoutable formation néo-zélandaise qui leur a infligé un 36-5 pour s'ouvrir les portes de la finale. La prochaine étape du circuit internationale se déroulera à Los Angeles, le week-end du 25 février 2023.