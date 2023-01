Avec cette feuille de match réduite, spécialement aux postes de la première ligne, le Biarritz olympique s'expose à un risque plus grand de "règle de carence". Par exemple, si Samaran venait à sortir sur blessure et son remplaçant à droite Azariashvili écopait d'un carton jaune, la règle s'appliquerait. Idem si Erdocio et Renaud, les deux seuls talonneurs, venaient à sortir.

Dans ces cas de figure, un joueur supplémentaire de l'effectif biarrot devrait sortir et les mêlées seraient simulées. Une situation grandement handicapante pour l'équipe qui en subit les conséquences.

Le dernier exemple marquant est celui de l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations 2022. Dès la 20e minute à Dublin, Lucchesi, blessé, avait dû quitter les siens et Faiva écopait d'un carton rouge. Ce qui laissait l'Italie, à 13 une majorité de la partie, sans Halafihi qui avait dû sortir.