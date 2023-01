Coup dur pour Oyonnax. En déplacement sur la pelouse du Pré Fleuri, les Oyomens ont perdu deux cadres sur blessure. Au bout de cinq minutes, Charlie Cassang était sorti, alors que Thomas Laclayat n'a même pas débuté.

Grosses pertes pour Oyonnax. Après 5 minutes de jeu, pendant un déplacement périlleux sur la pelouse de Nevers, les leaders de Pro D2 ont déjà perdu deux cadres sur blessure. Charlie Cassang, le demi de mêlée titulaire au sein du club, est sorti sur blessure. Dès le premier lancement de jeu, il a senti une gêne et n'a pas pu continuer plus longtemps. Jérémy Gondrand, le numéro 9 remplaçant, a pris sa place directement.

Autre joueur qui manquera à Oyonnax, c'est Thomas Laclayat. Le pilier droit de 25 ans n'a pas pu démarrer la rencontre après une douleur ressentie à l'entraînement. C'est un véritable coup dur pour le futur joueur du Racing 92. On le sait dans les petits papiers de Fabien Galthié et, à l'approche du Tournoi du 6 Nations, une convocation était encore possible. Si sa blessure venait à être sérieuse, ce serait un nouveau forfait pour le paquet d'avants de l'équipe de France, après le forfait, annoncé hier, de Peato Mauvaka pour les premières journées. C'est Tommy Raynaud qui a démarré la rencontre en tant que titulaire. Vous pouvez suivre le live du match en cliquant sur ce lien.