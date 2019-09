Un casting de choix. Yann Delaigue rejoint la fine équipe réunie autour de Christian Califano pour les Tontons Flankers, l’émission qui passe en revue toute l’actualité du rugby tous les vendredis vers 19h30 sur Eurosport 2.

"Le Petit Mozart" - triple champion de France (1992, 1999, 2001), vainqueur de la Coupe d’Europe en 2003 et 20 sélections avec le XV de France - livrera son point de vue sur l’ovalie et ne manquera pas d'échanger avec les autres consultants de l’émission : Marie Sempéré, Christophe Moni, Jean-Baptiste Lafond, Jérôme Thion, Olivier Magne et Raphaël Poulain.

Rendez-vous ce vendredi à 19h45 sur Eurosport 2 pour un nouveau numéro des Tontons Flankers, le premier avec Yann Delaigue !