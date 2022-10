William Servat et Shaun Edwards resteront sur le navire France jusqu'en 2027, comme Fabien Galthié. Arrivés en même temps lors de l'automne 2019, les deux entraîneurs adjoints ont donc leurs destins liés. Les signatures de leurs contrats respectifs devraient intervenir ces prochains jours. Mais cette information rassure le sélectionneur qui verra Karim Ghezal, Laurent Labit et Thibault Giroud partir vers d'autres horizons. Formés en duo, l'entraîneur de l'attaque et celui de la touche seront à la tête du Stade français alors que le directeur de la performance partira du staff.

Jeanjean pourrait monter en grade

Si Giroud avait donné son accord pour signer au Racing 92, la nomination de Stuart Lancaster a changé les plans du préparateur physique. Dans ces conditions, la FFR recherche le remplaçant de Thibault Giroud. Toujours selon Midi Olympique, Nicolas Jeanjean, actuel préparateur physique, pourrait être promu. Un temps évoqué, Paul Stridgeon se dirigera lui vers le Racing 92. Pour rappel, la liste des 42 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié devrait intervenir ce lundi ou mardi.