Dans la chaleur étouffante de Tokyo, l’équipe de France a eu bien du mal à changer de rythme. Il était clair que ces bleus disputaient le dernier match de leur interminable saison avec le minimum de carburant dans le réservoir. Mis à part deux accélérations de Matthis Lebel sur son aile, avec un essai à la clé, les hommes de Fabien Galthié n’ont pas réussi à trouver l’énergie nécessaire pour varier de tempo, jouant sur un rythme assez monotone qui convenait parfaitement aux Japonais, d’autant plus que les pauses fraîcheurs toutes les dix minutes ne permettaient pas non plus d’épuiser la défense adverse.

Jouer à la main pour réveiller les Bleus

Il fallait un joueur capable d’apporter son énergie et donc plus d’incertitudes. Ce rôle est revenu au demi de mêlée Baptiste Couilloud, entré en jeu dès la 50e minute à la place d’un Maxime Lucu gestionnaire au sein d’une charnière peu inspirée. Le Lyonnais a apporté son dynamisme, sa volonté de créer le danger. Cinq minutes après son entrée en jeu, il jouait rapidement une pénalité au niveau des quarante mètres japonais, offrant ainsi la possibilité de revenir dans les 22 mètres japonais pour la première fois depuis bien longtemps. Une minute plus tard, il tentait une nouvelle fois de partir en solitaire mais il était croqué au pied du poteau. Une première tentative infructueuse qui avait néanmoins l’avantage de réveiller les tricolores qui n’hésitaient plus à prendre quelques initiatives, à l’image de Max Spring, pour déséquilibrer une défense nippone bien tranquille jusque là.

Baptiste Couilloud avait sonné la révolte, bien aidé par des japonais devenus maladroits. Le demi de mêlée français, déjà excellent lors de la dernière tournée estivale en Australie, cherchait le moindre intervalle pour s’y engouffrer dedans. Et après une mêlée tricolore dominatrice sur les quarante mètres adverses, il accélérait pour un exploit en solitaire, filant sous les poteaux et permettant ainsi aux Français de reprendre le score, eux qui étaient menés depuis la 19e minute, alors qu’il ne restait que neuf petites minutes à jouer.