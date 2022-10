Teddy Thomas, un bolide encore en rodage

Il était l'une des recrues stars de La Rochelle. Arrivé du Racing cet été, Teddy Thomas retrouvait Ronan O'Gara pour se relancer et aspirer à nouveau au XV de France. L'ailier aux 28 sélections n'a débuté sa saison qu'à la troisième journée face à Perpignan. Si ses talents de finisseur ne sont plus à prouver, Teddy Thomas peine pour le moment à rayonner dans son nouvel effectif. Coupable de plusieurs fautes de main fatales contre le Racing et Bayonne, l'ancien francilien n'a pas encore retrouvé la pleine possession de ses moyens.

Ancien ailier de base du système Galthié avant l'éclosion de Gabin Villière et l'indispensable Damian Penaud, Teddy Thomas devra encore batailler pour retrouver sa place. D'autant que des profils variés (Moefana, Raka, Lebel) seront dans l'escouade bleue et devront également marquer des points pour postuler au Tournoi, d'abord, et au Mondial, ensuite. Pour rappel, Teddy Thomas n'a plus porté le maillot bleu depuis mars 2021.

Baptiste Serin, fermé par l'ouverture

Lui aussi n'a jamais abandonné sa volonté de revenir en équipe de France. À vingt-huit ans, Baptiste Serin a l'expérience nécessaire (42 sélections) pour être un candidat crédible dans la liste de Fabien Galthié. Mais avec Antoine Dupont et Maxime Lucu, indéboulonnable duo à la mêlée, le champ des possibles se réduit comme peau de chagrin pour le Toulonnais. D'autant que sa première partie de saison ne lui a pas permis d'atteindre son potentiel maximal en tant que numéro 9. L'ancien bordelais a débuté deux fois à l'ouverture et a souvent dû jouer le rôle de pompier de service en cours de match.

Face à La Rochelle, et comme la majeure partie des Toulonnais, Baptiste Serna subi la pression des Maritimes et n'a pas pu dominer Tawera Kerr-Barlow dans ce vis-à-vis d'ex-internationaux. Si Baptiste Couilloud a été choisi en troisième demi de mêlée, des jeunes profils comme Nolann Le Garrec ou Léo Coly toquent également à la porte du XV de France.

Arthur Iturria ne vole pas encore assez haut

Dynamique inverse pour le Clermontois. Après une dernière saison moyenne, marquée par plusieurs blessures mineures qui ne lui ont pas permis d'enchaîner, Arthur Iturria est revenu à un niveau royal. Auréolé d'un définitif statut de capitaine à l'ASM, le flanker auvergnat a gagné en leadership et incarne le nouveau chapitre du grand livre clermontois. Ses performances en touche et en défense ont notamment été saluées et permettent à Clermont d'être aujourd'hui à la quatrième place du Top 14. Un début de saison presque parfait pour Iturria qui n'a toute fois pas eu les faveurs du staff tricolore.

Si son profil aérien est un atout majeur, son manque de vitesse et d'impact physique peuvent également être des raisons qui ont poussé Fabien Galthié à sélectionner des profils plus impactants comme Yoan Tanga ou Sekou Macalou. La dernière sélection d'Iturria remonte au 2 octobre 2019, lors du Mondial japonais.

Coupe du monde - Arthur Iturria (XV de France) contre l'ArgentineIcon Sport

Brice Dulin, la tortue battue par les lièvres

L'arrière rochelais devra encore passer son tour. Barré par Melvyn Jaminet et Thomas Ramos lors du dernier Tournoi des Six Nations, Brice Dulin est une nouvelle fois absent de la liste de Fabien Galthié, le sélectionneur préférant choisir Romain Buros et Anthony Bouthier. Le numéro 15 des Maritimes n'a pour l'instant disputé que quatre matchs cette saison, tous en tant que titulaire.

Moins spectaculaire que le Bordelais et le Montpelliérain, Brice Dulin assure tout de même des gages de sécurité et de sérénité dans le fond du terrain rochelais. Sa grande expréience des joutes internationales (36 sélections) ne pèse pour l'instant pas en sa faveur.

Louis Carbonel, le grand large attendra

Lui aussi aurait pu coché les cases du staff tricolore. Auteur d'un très bon début de saison avec sa nouvelle équipe de Montpellier (77 points marqués depuis la première jornée), l'ancien toulonnais s'est très rapidement mis au diapason de son nouveau club. Avec Léo Coly, Louis Carbonel forme une charnière de feu dans l'Hérault et aurait pu légitimement rentrer dans les plans du sélectionneur.

Derrière les indispensables Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, la place de numéro 3 se jouait entre le Montpelliérain et Léo Berdeu. Auteur d'un dernier match plein (face au MHR), le Lyonnais a finalement eu les faveurs du staff français. Lors du dernier Tournoi, Berdeu avait déjà été rappelé en renfort suite à la blessure de Jonathan Danty.

XV de France - Louis Carbonel - RCTIcon Sport

Gaëtan Barlot, au pied du podium

Même cas de figure ou presque pour le Castrais. Barré par les Toulousains Julien Marchand et Peato Mauvaka, Gaëtan Barlot était de la tournée en Australie en 2021 avec les Bleus. Révélation tricolore, le talonneur a ensuite dû rongé son frein l'été dernier lorsque Pierre Bourgarit a été sélectionné pour participer à la tournée japonaise. Pour cette triologie automnale, Fabien Galthié a décidé de prolonger l'expérience avec le Rochelais.

Comme son rival, Gaëtan Barlot a disputé tous les matchs de la saison et s'est une nouvelle fois distingué par son activité précieuse. Entre le Rochelais et le Castrais l'écart semble être infime, mais tout de même à l'avantage de Bourgarit... pour l'instant.

Tani Vili, un spriritueux en cours de macération

Il devait être le centre bordelais prévu dans les 42 joueurs. Mais surprise, Fabien Galthié a finalement décidé de s'orienter vers Pablo Ubertui, numéro 12 aussi longiligne que puissant de l'UBB. Pourtant, l'ancien clermontois avait participé aux deux dernières tournées estivales sans toute fois jouer la moindre minute, à l'instar de Romain Buros. Parti cet été des volcans d'Auvergne, Tani Vili commence à s'imposer en Gironde avec trois titularisations en sept rencontres.

Au centre de l'attaque tricolore, difficile de se passer du trio Fickou-Danty-Moefana, indiscutable depuis plusieurs saisons en bleu. Mais si Tani Vili parvient à prendre de l'envergure à Bordeaux, les yeux de Fabien Galthié se poseront certainement sur lui à l'avenir.