"Je suis très heureux, d'autant plus à Bordeaux, a-t-il déclaré. C'était un très bon moment. J'ai senti énormément de fierté en entrant sur le terrain et je suis content d'avoir foulé la pelouse pour mes premières minutes en équipe de France. J'ai savouré ces minutes devant ma famille, qui avait fait le déplacement en nombre, et mon public. Ce n'est pas un aboutissement mais une étape énorme dans la carrière d'un joueur. C'était un rêve. Il faut avoir de la lucidité par rapport à ma concurrence avec Antoine Dupont, qui est quelqu'un de très discret. C'est le meilleur joueur du monde ou presque. C'est particulier d'être derrière lui. Mais je suis très heureux d'être là. [...]

On s'attendait à une copie conforme de l'Argentine avec beaucoup d'agressivité dans les rucks et beaucoup d'agressivité défensive. Les conditions n'ont pas aidé pour déployer du jeu vers les extérieurs. On avait pour ordre de prendre le milieu du terrain et d'aller ensuite vers les extérieurs. Nous n'avons pas forcément réussi. Si nous avions concrétisé plus tôt en première mi-temps, on aurait pu se mettre à l'abri plus rapidement. Contre la Nouvelle-Zélande, il faudra être meilleur. J'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on faisait pour respecter le plan de jeu jusqu'à la fin. J'ai voulu faire des choses simples, ce que je sais faire. C'est frustrant de ne pas avoir eu des rucks rapides, on a eu du mal à en avoir sur ces deux premiers matchs."