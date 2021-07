C'est la surprise de ce samedi matin. Initialement, Fabien Galthié devait attendre lundi matin (heure française) pour dévoiler la composition de l'équipe qui affrontera l'Australie, mercredi à l'occasion du premier test-match de cette tournée estivale. Finalement, le sélectionneur a joué l'effet de surprise et l'anticipation: ce samedi matin, en ouverture de l'AG de la FFR, le président Bernard Laporte prenait la parole en visio-conférence depuis l'Australie, où il accompagne le XV de France. Puis, surprise: le sélectionneur Fabien Galthié arrivait à l'écran et donnait, en exclusivité aux présidents des clubs amateurs, sa composition d'équipe.

Cette composition? La seule surprise se trouve certainement à l'arrière. Alors qu'on attendait le Montpelliérain Anthony Bouthier, qui était titulaire du début de mandat de Galthié avant de perdre sa place au profit de Brice Dulin, c'est finalement le Perpignanais Melvyn Jaminet qui débutera. Une promotion express pour celui qui évoluait cette saison en Pro D2, dont il a été élu meilleur joueur. En début de semaine, il confiait: "Après la finale de Pro D2 (le 5 juin dernier, N.D.L.R.), on m'a dit que je pourrais peut-être être appelé en tournée. J'ai été très surpris puis j'ai relativisé. J'espère juste pouvoir progresser en vue des années à venir. [...] Le staff nous a dit que si nous étions là, ce n'était pas dû au hasard. Les coachs nous ont fait comprendre qu'ils comptaient sur nous. Cette confiance, nous voulons la leur rendre." Tout juste appelé, déjà titulaire.

Barlot, l'autre ascension express

Pour le reste, la composition est dans la logique attendue, avec une équipe type pour les tests 1 et 3 (7 juillet et 17 juillet). Les joueurs les plus expérimentés seront donc alignés dès mercredi. Seul poste où l'incertitude demeurait, celui de talonneur: les trois joueurs appelés (Barlot, Etrillard, Fourcade) étaient des novices à l'international. C'est finalement le Castrais Gaëtan Barlot qui débutera la rencontre, avec le Toulonnais Anthony Etrillard sur le banc des remplaçants. Une autre succes story à la française: il y a un an, Barlot évoluait encore en Pro D2, à Colomiers. A 24 ans, il va désormais devenir un joueur international.

Le XV de départ: 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Vincent, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Carbonel, 9. Couilloud ; 7. Jelonch (cap.), 8. Macalou, 6. Cretin ; 5. Taofifenua, 4. Geraci ; 3. Bamba, 2. Barlot, 1. Gros.

Les remplaçants : 16. Etrillard, 17. Walcker, 18. Falatea, 19. Vanverberghe, 20. Pesenti, 21. Woki, 22. Iribaren, 23. Bouthier.