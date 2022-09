Il avait besoin d’être là, au plus près de son joueur, celui qu’il aura installé dès son premier match à la tête du XV de France face à l’Angleterre. Fabien Galthié a tenu à s’exprimer pour rendre hommage à Virimi Vakatawa, qui ne pourra donc plus porter le maillot de l’équipe de France.

Alors après les prises de parole du joueur et de Laurent Travers, ce fut au tour du sélectionneur des Bleus, qui n’a pas pu contenir ses larmes au moment de s’exprimer : "Tout d’abord, je voudrais remercier le Racing 92 de me permettre d’être ici aujourd’hui, a déclaré Fabien Galthié la voix tremblante, avant de craquer et poursuivre : "Je voulais accompagner Virimi, c’est particulier donc je suis très ému. Le destin a fait qu’il aura disputé ses deux derniers matchs avec les Bleus au Japon. On essaie de passer au-dessus de tout ça, car on sait que cela peut arriver dans le sport de haut niveau, mais on le prend tout de même de plein fouet. Lundi, quand il m’a appelé, ça m’a forcément touché. Virimi a fait rêver beaucoup d’enfants. Lorsque l’on a repris l’équipe de France, il a été un joueur clé de notre aventure, de notre histoire. C’est un exemple ce qu’il vit, on doit dire à nos enfants de profiter de tous leurs matchs comme si c’était le dernier."

Comme à son habitude, Fabien Galthié a rendu hommage à Vakatawa en revenant sur ses origines et son arrivée au plus haut niveau du rugby français : "C’est quelque chose que l’on fait en équipe de France, quand on remet les maillots, on pense à notre premier club. Pour Virimi, c’est un petit club aux Fidji et ça raconte une magnifique histoire".

Le sélectionneur des Bleus est également revenu sur le match durant lequel il a pu diriger les Barbarians britanniques : "Me vient également en tête la rencontre que tu as disputée avec Levani Botia sous la tunique des Baabaas face à l’Angleterre. Vous n’aviez plus joué ensemble depuis l’adolescence. Sache que c’est une magnifique histoire que tu as vécue avec le Racing 92 et sous le maillot du XV de France. Merci Virimi, tu vas nous manquer !"