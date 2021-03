Sur sa première année de mandat, Fabien Galthié a prouvé à maintes reprises combien il pouvait être conservateur dans ses compositions d'équipe, fidèle à sa conviction de donner le maximum de temps de jeu et donc de sélections à ses hommes d'ici la Coupe du monde 2023. Il faut dire aussi que les résultats, évidemment positifs, et l'absence de blessures majeures jusqu'au dernier automne l'ont aidé dans cette démarche. Si la stabilité est toujours le maître-mot pour le sélectionneur qui s'appuie sur une ossature certaine, il a néanmoins démontré depuis l'entame du Tournoi des 6 Nations 2021 que les choses, et ainsi les hiérarchies, n'étaient pas figées pour autant.

L'exemple de Brice Dulin, épatant durant la dernière Coupe d'automne des Nations pendant qu'Anthony Bouthier était moins fringant avec Montpellier, est marquant puisque le Rochelais est désormais l'arrière titulaire. C'est vrai aussi au poste d'ailier où Gabin Villière (qui s'est blessé dimanche) avait changé la donne, et où Teddy Thomas et Damian Penaud avaient alterné en Italie puis en Irlande. Mais s'il est secteur qui est révélateur, c'est bien celui de la troisième ligne.

Tournoi des 6 Nations - L'émotion de Brice Dulin (France) après la victoire des Bleus et un match de haute volée de sa part

Qui pour accompagner Ollivon et Alldritt à Twickenham ?

Longtemps, le staff des Bleus a fait confiance au même trio composé de François Cros, Charles Ollivon et Grégory Alldritt. Mais la blessure au pied du Toulousain, qui avait fait une rechute qui explique en partie pourquoi l'encadrement n'a pas voulu prendre de risque avec lui et ne l'a pas retenu pour préparer l'Angleterre, est venue rebattre les cartes. Surtout, le dernier épisode automnal a été riche en enseignements puisque, si Dylan Cretin avait déjà apporté des garanties, Anthony Jelonch et Cameron Woki ont répondu présent dans des rendez-vous XXL, notamment lors de la finale à Twickenham contre l'Angleterre (comme Selevasio Tolofua d'ailleurs).

XV de France - Anthony Jelonch sous le maillot des Bleus

Voilà qui a eu pour effet d'approfondir le réservoir français et d'offrir la possibilité à Fabien Galthié et ses adjoints d'adapter leur équipe et leur banc de touche aux profils des adversaires. Et ils ne s'en sont pas privés jusque-là. Si Cretin accompagnait Ollivon et Alldritt en Italie, c'est Jelonch qui est entré dans la rotation en Irlande. Un choix dicté par la densité physique et le combat imposés par le XV du Trèfle, auquel correspondaient mieux les qualités du Castrais. Pari gagnant.

Reste que le XV de France avait perdu de l'efficacité dans l'alignement à l'Aviva Stadium, domaine dans lequel rayonnent davantage Dylan Cretin et Cameron Woki. En l'absence aussi de Charles Ollivon, qui avait été testé positif à la Covid-19, ces deux-là devaient d'ailleurs entourer Grégory Alldritt contre l'Ecosse avant que le match ne soit annulé il y a deux semaines. Justement pour renforcer la touche des Bleus. En clair, Galthié a montré, par le prisme de la troisième ligne, qu'il pouvait évoluer dans son coaching si les hommes savaient saisir leurs chances. Qui va-t-il choisir pour aller défier le XV de la Rose à Twickenham samedi ? Faut-il privilégier la puissance au sol ou l'aisance dans les airs ? Il reste une place dans le XV de départ et une autre sur le banc pour trois noms : Cretin, Jelonch et Woki. La réponse interviendra officiellement jeudi midi.