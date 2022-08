Ce n'est un secret pour personne, l'équipe de France compte en son sein une génération ambitieuse, qui cherche à gagner tout ce qui peut lui être accessible. Après avoir gagné le Tournoi des 6 Nations et avoir réalisé le fameux grand chelem, certains Bleus tiennent toujours des ambitions élevées. Parmi elles, il y a la Coupe du monde, bien entendu, qui aura lieu dans un an, sur le sol français. Mais un autre événement se déroulera dans l'Hexagone prochainement et reste convoité par les internationaux tricolores du ballon ovale : les Jeux olympiques.

Le capitaine de l'équipe de France et meilleur joueur du monde Antoine Dupont avait été le premier à le confier : ces JO de Paris 2024 sont un objectif pour lui. Quelques mois après cette révélation, ce sont deux autres hommes forts du XV de France qui ont, lors de la causerie de rentrée de la LNR, évoqué le sujet. Les deux ailiers des Bleus, Damian Penaud et Gabin Villière, ont affirmé que ces JO représentent un objectif logique pour tout joueur de rugby.

" On verra comment ce sera aménagé "

"C’est une échéance qui est très importante pour tous les mecs qui sont passés par le 7, car c’est tous les 4 ans, reconnaissait Villière, qui a déjà disputé plusieurs compétitions avec France 7 en World Series. Qui plus est, ces JO ont lieu en France, donc c’est un rendez-vous capital". S'il affirmait que "tout joueur rêve de faire les Jeux olympiques", Penaud, de son côté, se montrait tout de même prudent sur les conditions d'une éventuelle participation : "Forcément, c'est dans un coin de la tête. Après, je ne sais pas s'ils (les dirigeants de l'équipe de France à 7) seront intéressés. Mais en tout cas, pour moi, la porte n'est pas fermée. Mais il faudra aussi voir avec les clubs s'ils veulent libérer les joueurs. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas forcément envie de me projeter. Je veux surtout me concentrer sur cette année."

XV de France - Gabin Villière avec France 7Icon Sport

Si ces JO font donc saliver quelques joueurs de l'équipe de France, ces derniers gardent donc tout de même en tête que l'épreuve, qui se déroule à 7, est différente de ce qu'ils vivent au quotidien. Villière concluait en ce sens : "La bascule est très compliquée entre le XV et VII et il faut plusieurs mois de préparation pour pouvoir être au niveau dans cette discipline. On verra donc comment ce sera aménagé, mais bien sûr, ça reste un objectif majeur, en plus de toutes les autres échéances en club et avec le XV de France."