Richie McCaw juge le XV de France actuel et évoque ses "souvenirs bleus"

Voilà sept ans que Richie McCaw a raccroché le maillot noir après une finale de Coupe du monde remportée nettement face à l’Australie. Bardé de 148 sélections et d’un doublé mondial, l’emblématique numéro 7 néo-zélandais s’est confié pour Midi Olympique sur l’équipe de France. Vainqueurs des All Blacks en novembre dernier, et invaincus depuis plus d’un an, les Bleus sont parmi les favoris légitimes au sacre suprême en 2023. L’ancien capitaine des Crusaders explique cette domination par les individualités et la confiance générées par le XV de France.

"J’ai regardé France-Nouvelle-Zélande, en novembre dernier… Antoine Dupont a été tellement sensationnel ! Depuis plusieurs années, il arrive à diriger cette équipe dans le bon sens. Les Français n’ont pas de joueurs très âgés mais ils se font confiance, cela se ressent. Ils ont aussi les éléments pour maintenir un très haut niveau de vitesse… Mais ils ne sont pas imbattables ! Je crois que nous pouvons les défier et leur faire commettre des erreurs. Des choses simples du rugby : les tenir physiquement, les arrêter lorsqu’ils mettent beaucoup de vitesse, ne pas leur donner des opportunités trop faciles". À un an du Mondial 2023 en France, Richie McCaw s’est également remémoré certaines de ses plus belles anecdotes face aux Bleus.

"Une fois que le haka s’est terminé je me suis dit : mince, maintenant il faut jouer le match !"

En novembre 2006, les hommes de Bernard Laporte accueillent les All Blacks au Stade de France pour leur deuxième test face à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre qui restera unique aux yeux du flanker. "Je me souviendrai toujours de ce match car c’était la première fois que je menais le haka. J’étais beaucoup plus inquiet à l’idée de guider le haka que de jouer la rencontre (rires)... J’étais tellement concentré, je ne voulais pas faire d’erreurs et heureusement, je n’en ai pas fait. Une fois que le haka s’est terminé je me suis dit : mince, maintenant il faut jouer le match !" raconte le recordman de sélections néo-zélandaises qui revient également sur le quart de finale de 2007 et la finale 2011.