La France n'a plus gagné en Australie depuis 1990 mais Michalak, 77 sélections, est convaincu que l'équipe actuelle sera à la fois confiante et très excitée de pouvoir jouer trois test-matches dans des stades plein, car "il n'y a pas de public en ce moment en France".

Selon Michalak, qui parlait à des journalistes de Sydney, le rugby français est en train de toucher les dividendes de son investissement dans le développement de jeunes talents : "Le XV de France est jeune, mais il s'est très bien débrouillé ces dernières années dans le tournoi des Six Nations. (...) C'est le résultat de dix ans de travail. Vous allez être surpris de la manière dont nous jouons, dont nous faisons bouger le ballon", a-t-il ajouté, comme s'il faisait encore partie de l'équipe.

"Nous avons des joueurs très très rapides et qui peuvent faire la différence", juge Michalak. Selon le meilleur buteur de l'histoire du XV de France, l'équipe actuelle peut s'inspirer de l'Argentine qui elle aussi avait dû jouer l'an dernier après une longue quarantaine, à la fin d'une longue saison. Les Pumas avaient réussi à gagner à Sydney contre les All Blacks (25-15), pour la première fois de leur histoire, dans le Rugby Championship. La France jouera son premier test contre les Wallabies le 7 juillet à Sydney. Et elle logera dans le même hôtel que les Argentins, ce qui est bon signe, selon Michalak.