La supériorité de l'adversaire était à prévoir du côté des Bleus. "Ca va être très dur mais on a tous envie d'y arriver" annonçait avant le match le manager tricolore Cédric Laborde. Marquants les premiers dans cette rencontre, ce fut pour autant compliqué d'entrée de jeu pour les joueurs frappé du coq rouge. Emportés par une équipe adverse à la dimension physique clairement supérieure, ils ont encaissé quatre essais en moins de 8 minutes après des erreurs évitables de transmissions pour le deuxième, de défense pour le dernier. Malgré cet orage court mais intense, les coéquipiers du capitaine Darquier ont stopper l'hémorragie en mettant un peu plus la main sur le ballon, en ayant un peu plus confiance en leurs qualités aussi. Un essai de Tolofua servi par Mousques juste avant la mi-temps, et voilà que les Bleus retrouvent du souffle. Le capitaine du jour expliquait d'ailleurs que ce manque de souffle était quelque peu normal : "On est pas encore habitué à ce genre d'évènement, c'est pour la plupart notre deuxième sélection avec les u18 donc il faut qu'on apprenne à gerer ces gros matchs."

Une deuxième partie équilibrée

Par la botte de Williams, l'ouvreur sud-africain, les locaux marquent six points dès le retour des vestiaires. Ce même Williams est l'auteur d'un quasi-sans faute au pied (8/9), d'un match globalement incroyable dans la gestion du jeu et la prise d'initiative et d'une action magnifique sur le quatrième essai de son équipe où il élimine trois défenseurs français avec une facilité déconcertante. Pour autant, le staff tricolore reconnaîtra sans doute la capacité de réaction de cette génération 2005 en deuxième période. Certes dominés sans contest, les tout jeunes internationaux ont également été peu chanceux, en témoigne le dernier essai des Springboks au rebond plus que capricieux. Tenant la dragée haute à cette impressionnante équipe lors du second acte, les Français inscrivent le dernier essai de la rencontre par l'un des hommes en forme de ce groupe, le Biarrot Echegaray.

Pour clotûrer cette tournée en Afrique du Sud, les Bleus affronteront une nouvelle fois l'Afrique du Sud A, qu'ils avaient dominé 26-23 vendredi dernier, ce sera samedi.

La feuille de match

À Paarl - 15h30 - Afrique du Sud bat France 49-17 (29-10)

France : 2 essais de Tolofua (35e) et Echegaray (58e) ; 2 transformations de Gourgues (35e, 58e) ; 1 pénalité de Gourgues (4e)

Afrique du Sud : 6 essais de De Jongh (12e, 43e), Bester (16e, 50e), Sherwood (18e) et Nel (20e) ; 5 transformations de Williams (12e, 16e, 20e, 43e et 50e) ; 3 pénalités de Williams (7e, 36e, 38e)

France : 15.Mousques ; 14.Lodjro, 13.Rouvelet, 12.Gourgues, 11.Echegaray ; 10.Cowie, 9.Motassi Dibongue ; 7.Malaterre, 8.Tolofua, 6.Brun Bourdi ; 5.Cissokho, 4.Darquier (cap) ; 3.Dechene, 2.Jules Rosette, 1.Mistrulli.

Sont entrés en jeu : 16.Laumond, 17.Narmand, 18.Fernandes, 19.Mezou, 20.Britz, 21.Loop, 22.Valentin, 23.Brillant, 24.Belaubre, 25.Wasserman, 26.Ibo

Afrique du Sud : 15.Leotlela; 14.Isaacs, 13.Bester, 12.Sherwood, 11.De Jongh; 10.Williams, 9.Nel ; 7.Matziliza, 8.Mahashe (cap), 6.Fick ; 5.Van Heerden, 4.Waterhouse ; 3.Hirst, 2.Bakkes, 1.Swart.

Sont entrés en jeu : 16.Bester, 17.Ntshanga, 18.Snyman, 19.Mpafi, 20. Meyer, 21.Boulle, 22.Abrahams, 23.Dyer, 24.Heymans.