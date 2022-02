Bill Beaumont, le président de World Rugby s'est exprimé sur le retour d'une compétition qui attire de plus en plus les foules : "Les tournois U20 ont été très populaires depuis leur création et ont prouvé qu'ils étaient un moyen efficace pour les jeunes talents de nos fédérations de s'épanouir, d'acquérir une expérience significative et de se préparer au rugby international."

On connaît déjà les formations qui prendront part à ce Mondial U20 : Afrique du Sud, Angleterre, Argentine, Australie, Fidji, France, Géorgie, Irlande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, et Pays de Galles.

Pour rappel, le XV de France est double tenant du titre dans la discipline puisque les Bleuets ont été sacrés en 2018 en France puis en 2019 en Argentine. Il faudra donc attendre 2023 pour savoir si l'équipe de France réalise un triplé historique.