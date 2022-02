Comment vous sentez-vous physiquement puisque vous n’avez repris la compétition que le week-end dernier ?

Finalement, j’ai pu me reposer. Même si je n’avais pas joué depuis le 11 décembre, je pouvais postuler lors des deux matchs qui ont été annulés à cause de la Covid. Ça ne fait pas un mois et demi que je ne m’entraînais pas. Ça m’a fait du bien de pouvoir jouer la semaine dernière même si ça ne s’est pas super bien passé j’ai pu retrouver du rythme. J’ai pu m’entraîner normalement, cette semaine aussi lors des entraînements à haute intensité. Donc je devrais être dans le rythme. J’espère.

Face à l’Italie, l’adversaire le plus faible de cette compétition, avez-vous la volonté de soigner le goal-average pour ne pas avoir les mêmes problèmes que lors des deux précédentes éditions ?

Le premier objectif sera de gagner le match. Il faut prendre les choses dans l’ordre. Après nous avons pu profiter de l’expérience des deux dernières éditions et notamment de l’édition 2020 où nous avions pris deux essais en fin de match. Les Italiens avaient pu recoller au score et cela nous avait coûté cher à la fin du Tournoi. Évidemment, nous avons appris de tout ça mais il y aura des choses à faire avant.

Vous avez marqué les esprits en novembre, notamment face à la Nouvelle-Zélande. Est-ce que le mot d’ordre de cette semaine était de s’appuyer sur ce match ou au contraire de basculer sur autre chose ?

Nous en avons parlé car nous n’avions pas pu débriefer ce match depuis. Forcément, il nous a apporté de la confiance sur ce que nous faisons, sur notre travail qui porte ses fruits. Mais je pense qu’il faut passer à autre chose. C’est une nouvelle compétition avec de nouveaux adversaires et nous n’avons pas été les seuls à battre les Blacks sur cette tournée de novembre. Il faut s’appuyer dessus tout en préparant la suite. Avoir gagné un grand match ne nous fera pas gagner les suivants.

L’absence de Fabien Galthié lors des entraînements vous a-t-elle perturbé ?

On a dû s’adapter. Fabien n’est pas le seul sur la cellule sportive. Laurent, Karim, William et Shaun ont pris le relais et nous n’avons pas senti de grandes différences dans notre façon de nous entraîner. On sait que Fabien est derrière tout ça. Fabien a suivi la présentation des joueurs par téléphone et on sait que les consignes viennent de lui. On s’adapte à la situation, même si elle n’est pas idéale. On fait avec et cela s’est plutôt bien passé.

Comment abordez-vous un match en étant les grandissimes favoris ?

(Il souffle) Quand on voit le match de l’Irlande, je ne suis pas sûr que nous soyons les grandissimes favoris. Peut-être que nous le sommes un peu plus que les saisons passées mais je ne suis pas certain que l’équipe s’attarde sur ce genre de choses. On est concentré sur ce que nous voulons faire, sur là où nous voulons aller et sur les ingrédients que nous devons mettre pour arriver à atteindre nos objectifs. Cela commence par ce match face à l’Italie qu’il ne faut pas prendre à la légère mais avec un maximum de sérieux. Déjà parce qu’il faut respecter cette équipe italienne mais aussi pour bien débuter ce Tournoi à domicile. Nous avons assez de choses à penser avant de regarder les pronostics dans les journaux.

Que vous a inspiré cette équipe d’Irlande ?

Elle est dans la continuité de ce qu’elle a montré lors de la tournée de novembre, avec énormément de maîtrise. Les Irlandais connaissent leur rugby par cœur et on voit que ça fonctionne. Ils arrivent à user leurs adversaires et à marquer beaucoup de points. On sait qu’ils seront des prétendants au titre.

Être capitaine pour un Tournoi des 6 Nations, est-ce une émotion particulière ?

Être capitaine de l’équipe de France, c’est quelque chose de très fort et j’ai pu le voir lors de la tournée de novembre. C’est vrai que le Tournoi des 6 Nations est une compétition iconique pour tous les amateurs de rugby, que certains appellent encore le Tournoi des 5 Nations. Évidemment, ça rappelle aussi tous les souvenirs de cette compétition que l’on regardait enfant mais ça ne rajoute rien de plus car j’ai pu prendre mes marques lors de la tournée de novembre et ça s’est plutôt bien passé. Je veux être dans cette continuité.