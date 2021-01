Virimi Vaktawa ne se rendra donc pas à Nice, ce dimanche soir, pour le rassemblement du XV de France qui débutera là sa préparation pour le prochain Tournoi des 6 nations. Touché au genou gauche samedi, lors de la rencontre entre le Racing 92 et l'UBB, le trois-quarts centre international (28 ans, 27 sélections) doit encore passer des examens complémentaires ce lundi, à Paris, pour connaître la nature exacte de sa blessure. Dès hier, dans les couloirs de l'Arena, une suspicion d'entorse au genou avait toutefois déjà fuité.

Selon la gravité de la blessure, une période d'indisponibilité de trois semaines minimum était déjà évoquée. Voire beaucoup plus, si les ligaments venaient à être touchés. En l'état, le staff du XV de France n'a donc pas attendu et acté l'absence de Vakatawa pour ce rassemblement à Nice.

Un coup dur pour les Bleus, tant le Fidjien d'origine fait figure d'homme de base du système. Titulaire à six reprises depuis la Coupe du monde et l'arrivée de Galthié à la tête du XV de France, il n'était jusqu'ici sorti des plans que sur blessure ou contrainte (nombre de matchs limité en novembre).

Pour pallier son absence, le staff des Bleus a choisi de faire appel au Lyonnais Pierre-Louis Barassi. A 22 ans, celui qui fut champion du monde des moins de vingt ans (2018) compte déjà deux sélections. Il avait notamment été appelé par Jacques Brunel au cours de la dernière Coupe du monde, pour pallier le forfait de Wesley Fofana.

Quelle réorganisation au centre ?

Si les examens de lundi donneront un diagnostic et une période d'indisponibilité définitifs, le scénario est envisageable d'un forfait de Vakatawa pour la rencontre inaugurale du Tournoi des 6 nations face à l'Italie. C'est un titulaire en puissance, parmi les meilleurs joueurs de l'équipe de France, qui manquerait à l'appel.

Comment, alors, se réorganiser ? Fabien Galthié tient à la stabilité de son équipe et, depuis sa reprise en mains de la sélection, a établi des hiérarchies aux postes dont il ne se départit pas. Selon cette logique, on pourrait voir aligner à Rome une paire de centres Fickou-Vincent, le Montpelliérain ayant déjà eu la confiance de Galthié à 7 reprises (4 titularisations). L'association apparaît complémentaire et laisserait le champ libre, aux ailes, aux finisseurs Teddy Thomas et Damian Penaud.