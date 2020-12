"Je n'ai jamais été aussi heureux": Vahaamahina clôt le débat sur un retour en Bleu

Un choix strictement familial

"Avoir plus de temps pour moi, c’est forcément être plus performant et investi pour mon club. Et j’en ressens les bienfaits aujourd’hui. Et puis, j’ai aussi plus de temps pour ma famille, pour profiter de ceux que j’aime. Tout est plus simple, plus facile à organiser. Pour moi, ça a été un gros changement. Je n’avais plus à me dire: " tiens, il faut vraiment que je profite de ce moment car dans une semaine je dois partir avec l’équipe de France pour un mois." Je n’ai plus cette angoisse du départ, de devoir laisser ma femme et mon fils, de rater des moments de vie importants. Et tout s’est fait le plus naturellement du monde."

Le havre du confinement

"Entre mes problèmes de commotion et le premier confinement, j’ai passé encore plus de temps chez moi avec ma femme et mon fils. Ma nouvelle vie, c’est celle-là et elle me plaît. C’est délicat de l’affirmer car beaucoup de français ont vécu des moments difficiles durant cette période. Mais à titre personnel, j’avoue que ça m’a fait beaucoup de bien. J’ai la chance d’avoir un grand jardin, j’ai pu y faire du sport, juste pour le plaisir de la pratique et de partager du temps avec mon fils. Sans objectif. Sans avoir un match à préparer. Et je sais que d’autres joueurs ont apprécié."

Le respect du staff

"Après la Coupe du monde, j’ai eu un « débrief » avec Laurent Labit. Je lui ai expliqué ma décision. Mais je n’ai pas eu de discussion avec Fabien Galthié. Ensuite, j’ai eu l’occasion de croiser Karim Ghezal lorsqu’il est venu faire des interventions à l’ASM. Des interventions d’ailleurs très intéressantes. Mais il a été simplement question de la conquête aérienne, jamais de l’équipe de France. Jamais le staff en place n’a cherché à me faire revenir sur a décision, et je trouve ça très respectueux de leur part."

L’équipe de France actuelle

"J’ai suivi le Tournoi et a Coupe d’Automne dans mon canapé, comme un supporter lambda. Et j’avoue que je prends beaucoup de plaisir à voir jouer cette équipe. Elle semble décomplexée et très bien organisée en défense. Très sincèrement, c’est un vrai plaisir de la voir jouer. Un plaisir encore plus fort de la voir gagner. J’ai du plaisir à suivre cette équipe, mais aucun regret à ne pas être avec eux. Vraiment aucun. Je suis trop bien chez moi avec ma famille."

Son avenir de joueur

"Je souhaite jouer le plus longtemps possible. Aujourd’hui, je ne suis plus international, je ne ressens donc plus la lassitude comme avant lorsque je devais quitter ma famille régulièrement. Je m’éclate avec mon club. Et tant que mon corps sera capable d’accepter les chocs chaque week-end, je continuerai. Franchement, je ne sais pas comment le dire, mais… Je me sens bien, apaisé. Je crois que je n’ai jamais été aussi heureux. Je suis plus serein, moins stressé, moins anxieux. Et j’ai envie que ça dure longtemps. Mon contrat avec l’ASM court jusqu’en juin 2022, j’espère vraiment que ce ne sera pas le dernier. "

Pour lire l'entretien dans son intégralité, cliquez-ici !