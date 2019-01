XV de France - Paul Willemse appelé, cinq nouveaux dans la liste dont Romain Ntamack

Le groupe

Avants (17) – Poirot (Bordeaux-Bègles), Priso (La Rochelle), Guirado (Toulon), Bourgarit (La Rochelle), Marchand (Toulouse), Atonio (La Rochelle), Bamba (Brive), Aldegheri (Toulouse) ; Lambey (Lyon), Vahaamahina (Clermont), Leroux (Racing 92), Willemse (Monpellier) ; Iturria (Clermont), Lauret (Racing 92), Y. Camara (Montpellier), Alldritt (La Rochelle), Picamoles (Montpellier).

Arrières (14) - Parra (Clermont), Dupont (Toulouse), Serin (Bordeaux-Bègles), Lopez (Clermont), Belleau (Toulon) ; Fofana (Clermont), Bastareaud (Toulon), Doumayrou (La Rochelle), Ntamack (Toulouse) ; Fickou (Paris), Huget (Toulouse), Penaud (Clermont) ; Médard (Toulouse), Ramos (Toulouse)

A 23 jours de la première rencontre du XV de France dans le Tounoi des VI nations 2019 (France-Galles au Stade de France, le 1er février à 21h), on y voit un peu plus clair. Ce mercredi à Massy, en marge d'une opération promotionnelle de la FFR pour son programme #bienjoué, le sélectionneur Jacques Brunel a levé le voile sur le nom des 31 joueurs qui prépareront l'échéance, à compter du 21 janvier. En voici les enseignements.

Un attelage 100% Sud-Af'

Bien sûr, le nom de Willemse tient la tête d'affiche. Pressenti en novembre, avant un veto de dernière minute du président Bernard Laporte qui exigeait finalement que le joueur dispose de son passeport, le Sud-africain Paul Willemse a depuis obtenu la nationalité française et recevra ses documents le 14 janvier prochain. Dès lors, plus aucun élément administratif ne faisait obstacle à sa sélection. En quête de puissance pour son paquet d'avants, Jacques Brunel et ses adjoints ont donc franchi le pas. Chose unique, il pourrait former un attelage 100 % Sud-Af' en Bleu avec Bernard Leroux.

Bernard Le Roux en équipe de FranceIcon Sport

En même temps que le deuxième ligne de Montpellier, ils sont quatre à honorer leur première convocation. C'est une suite logique pour Romain Ntamack, inscrit sur les listes XV de France par Guy Novès, alors sélectionneur, dès l'été 2017 et auteur d'un superbe début de saison à Toulouse après son titre de champion du monde junior en juin dernier.

C'est plus surprenant pour Grégory Alldritt. Pas au regard de ses performances actuelles, tant le 3e ligne rochelais séduit depuis le début de la saison. Mais son parcours vers le plus haut niveau n'est pas banal, lui qui évoluait en Fédérale 1 il y a encore 2 ans.

Thomas Ramos, comme Ntamack, est récompensé de son très bon début de saison pour se faire une première place dans un groupe France, profitant aussi de la dernière blessure de Benjamin Fall. Enfin, son partenaire de club Dorian Aldegheri profite du faible réservoir à droite et des blessures actuelles (Slimani et Gomes Sa) pour se faire une place dans cette liste. Déjà présent sur la liste Développement et suivi par l'encadrement tricolore, il aura la chance de se montrer. A lui de la saisir.

Champions Cup - Thomas Ramos (Toulouse) contre les WaspsIcon Sport

22 joueurs étaient déjà utilisés ces derniers mois

Jacques Brunel n'a de cesse de mettre en avant son souhait de continuité. Il le concrétise avec 22 joueurs qui étaient déjà là pour les test-matchs de novembre. Parmi les nouveautés, Bernard Leroux, Uini Atonio, Pierre Bourgarit et Yacouba Camara sont des retours de blessure. D'autres profitent de forfaits de leurs concurrents au poste. Les seules nouveautés dictées par un choix sportif semblent finalement se compter au nombre de quatre : Willemse, Alldritt, Ntamack et Ramos.

Clermont et Toulouse, clubs les plus représentés

Suivant la logique de la forme du moment, Clermont et Toulouse, respectivement premier et deuxième du Top 14, sont les clubs les plus représentés dans la liste livrée par le sélectionneur (6 joueurs pour Clermont, 7 pour Toulouse). Ils sont, aussi, les clubs qui pratiquent le rugby le plus plaisant de France depuis le début de la saison. Entre les lignes, on peut y trouver l'espoir d'un XV de France qui renoue avec un rugby tourné vers l'offensive.