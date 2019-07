Deuxième forfait en dix jours dans le groupe de 37 joueurs qui prépare actuellement la Coupe du monde au Japon. Après le deuxième ligne montpelliérain Paul Willemse, c’est le pilier gauche clermontois Etienne Falgoux, réserviste lui aussi, qui a déclaré forfait. Souffrant d’une lésion tendineuse, il a donc été remplacé par son homologue toulousain, Cyril Baille, qui retrouve le maillot bleu un an après l’avoir quitté. On compte désormais neuf joueurs toulousains dans le groupe des 37.

Cyril Baille a rejoint ses huit coéquipiers déjà présents depuis le début de la préparation : Peato Mauvaka, Antoine Dupont, Sofiane Guitoune, Yoann Huget, Maxime Médard, Romain Ntamack, Thomas Ramos et François Cros (réserviste lui aussi). Alors que Clermontois et Toulousains comptaient chacun huit joueurs sélectionnés pour préparer la Coupe du monde, le champion de France est aujourd’hui l’équipe la mieux représentée en Bleu devant Clermont donc (7 joueurs), Toulon (5), La Rochelle (4), le Racing 92 (4), Montpellier (2), Bordeaux-Bègles (2), le Stade Français (2), Lyon (1) et Brive (1).

XV de France - Cyril Baille à l'entraînementIcon Sport

Le champion n’est pas toujours le mieux représenté

Auteur d’une excellente saison couronnée par le bouclier de Brennus, le Stade toulousain est logiquement l’équipe la mieux représentée dans le groupe France. Par comparaison, en 2015, le Stade Français était champion de France mais ne comptait que trois joueurs en Bleu ; Clermont étaient les équipes les mieux représentées avec six joueurs chacune, tandis que le Stade toulousain ne comptait alors que 4 joueurs retenus (en prenant en compte le forfait de Yoann Huget en cours de Coupe du monde, remplacé par le Castrais Rémi Grosso). En 2011, Toulouse remportait son dix-huitième Brennus et était, là encore, l’équipe la mieux représentée avec huit joueurs en Bleu, devant Biarritz et Clermont (cinq joueurs issus de chaque équipe).