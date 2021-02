Aussi surprenant que cela puisse paraître, et alors que le gouvernement français avait mis la pression sur le comité des 6 Nations pour être irréprochable sur le plan sanitaire afin d’assurer le maintien du Tournoi, les joueurs du XV de France vont quitter leur bulle sanitaire instaurée depuis le premier rassemblement à Nice, le temps de quelques jours, durant cette semaine de relâche. Entre jeudi (18 février) et dimanche (21 février), comme le prévoit l’avenant à la convention qui régit les relations FFR-LNR et au titre du "temps de repos nécessaire", les joueurs auront le loisir de quitter le CNR de Marcoussis pour rentrer se régénérer auprès de leur famille, alors qu’ils sont "confinés" depuis le 25 janvier. La Fédération a bien entendu demandé aux autorités publiques l’autorisation de casser la bulle sanitaire

Ce dispositif avait été souhaité par le staff du XV de France. Pour limiter le risque sanitaire et éviter toute contamination, ces retours en famille seront toutefois encadrés : les 31 joueurs, qui auront passé ce début de semaine à Marcoussis, ne pourront pas évoluer en Top 14 lors de la 17e journée prévue ce week-end. Ils ne sont pas autorisés à s’entraîner avec leur club sur cette période et, d’ailleurs, ils sont interdits de pénétrer dans l’enceinte de leur club, que ce soit les infrastructures d’entraînement ou les bâtiments administratifs. Au regard du droit du travail, ces quatre jours "off" seront d’ailleurs requalifiés en congés payés, en accord entre la FFR et la LNR.

Un tel dispositif est de nouveau au programme lors de l’autre semaine sans match, entre la réception de l’Ecosse et le déplacement en Angleterre, avec également quatre jours de relâche (du 4 au 7 mars). Si les joueurs se sont montrés soulagés d’obtenir l’autorisation de quitter Marcoussis, ce temps de repos représente néanmoins un risque, car il n’est pas acquis que les 31 joueurs puissent de nouveau intégrer la bulle sanitaire à leur retour au CNR. Il faut ainsi rappeler que la NBA, le championnat de basket nord-américain, avait imposé une bulle sanitaire stricte à toutes les équipes confinées dans un parc d’attraction d’Orlando du 31 juillet au 13 octobre sans aucune possibilité de quitter cette bulle. C’était aussi le choix fait par le Rugby championship qui s’est disputé à l’automne en Australie entre le 31 octobre et le 5 décembre, sans oublier que les Pumas avaient dû observer une quatorzaine obligatoire en arrivant sur le lieu de la compétition.