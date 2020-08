On en sait un peu plus sur le programme de Fabien Galthié et son staff en ce qui concerne le stage de Sabres. Dans le cadre de ce premier rendez-vous post-confinement, l’encadrement du XV de France entraînera les joueurs de la catégorie U17 et U18 des Académies « Pôles Espoirs » de Pau, de Talence et de la Côte Basque Landes. Pour composer un groupe de 42 joueurs, des licenciés sélectionnés dans les clubs de Tarbes, Tyrosse, de l’Aviron Bayonnais, de Biarritz, du CABBG et de Mont-de-Marsan seront également invités à participer aux entraînements.