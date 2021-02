La rencontre entre le XV de France et l’Écosse, prévue ce dimanche au Stade de France, devrait, selon nos informations, être reportée. Et pour cause. Si jusque-là, malgré l'apparition de seize cas de Covid (dont onze joueurs) au sein du groupe France depuis le 15 février, le Testing Oversight Group (TOG, groupe de surveillance des tests) mis en place par le Comité du Tournoi des 6 Nations avait maintenu la rencontre, l’apparition ce jeudi matin d’un nouveau cas positif au sein du groupe France devrait changer la donne. En effet, ce jeudi matin, la FFR a fait savoir par communiqué qu’un nouveau cas positif avait été détecté. "Consécutivement aux tests RT-PCR effectués ce mercredi 24 février au soir et l'apparition d'un cas positif au sein de l'effectif des joueurs, le comité médical de la FFR s'est réuni ce matin (jeudi matin) et a décidé la suspension des entraînements ce jour (jeudi), a précisé la FFR dans un communiqué. L'ensemble du groupe est à l'isolement conformément au protocole sanitaire. La FFR est en lien étroit avec le Comité des Six Nations."

Selon nos informations, même si l’identité du joueur n’a pas été dévoilée, il s’agirait du pilier rochelais Uini Atonio. Le risque de contamination apparaît donc aujourd’hui encore plus grand, d'autant plus que les joueurs du XV de France, Uini Atonio compris, avaient repris l'entraînement collectif hier mercredi. En clair, l'ensemble des joueurs pourrait être considéré comme cas contact.

Une réunion se déroule actuellement au sein du Comité du Tournoi des 6 Nations, mais on semble se diriger tout droit vers un report de cette rencontre.