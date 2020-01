Nouvelle ère, nouveaux joueurs, et un rajeunissement. Le XV de France a pris un coup de jeune hier après-midi après l'annonce du nouveau sélectionneur. Une moyenne d'âge revue à la baisse par rapport aux dernières convocations. Par exemple, pour la dernière Coupe du monde, les convoqués pour la préparation avaient en moyenne 26 ans, avec notamment Guilhem Guirado et Louis Picamoles, 33 ans chacun. Cette fois-ci, seul le deuxième-ligne du Racing 92, Bernard Le Roux est trentenaire (30 ans). Fabien Galthié s'est exprimé à la suite de la conférence : "On n'a pas fait du jeunisme... On s'est concentré sur les forces en présence. Il nous semble que nos choix sont les plus équilibrés possible."

La génération dorée s'installe

Certains comme Romain Ntamack sont déjà des habitués du maillot Bleu, d'autres vont participer au premier rassemblement de leur carrière (Woki, Carbonel, Geraci...). La génération championne du monde des moins de 20 ans commence à se faire une place chez les grands. Au total, ils sont sept à faire partie de la liste. De nouvelles têtes qui font donc, logiquement chuter la moyenne d'âge de l'équipe de France à 24 ans. Le staff tricolore voulait ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du XV de France avec une dynamique différente, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait dans la dentelle...