"Nous avons mis dans l'entraînement un contenu autour de l'arbitrage. C'était quelque chose qui était parfois appréhendé de manière pas assez précise pour nous, à notre avis, et les conséquences sont parfois importantes dans un match", a expliqué le sélectionneur français lors de la présentation à la presse de l'édition 2021 du Tournoi des 6 Nations (6 février - 20 mars). "Alors aujourd'hui nous avons intégré dans le staff Jérôme Garcès, qui est une référence en France dans l'arbitrage, qui vit avec nous et apporte sa vision et qui nous permet de comprendre comment on peut mieux jouer notre rugby avec notre arbitre. C'est jouer avec et pas le contraire", a poursuivi Galthié.

Garcès, 47 ans, avait terminé sa carrière en arbitrant la finale de la dernière Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud devant l'Angleterre (32-12) le 2 novembre 2019 au Japon. Il avait ensuite intégré la direction nationale de l'arbitrage de la Fédération française de rugby. Malgré sa deuxième place lors du Tournoi 2020, derrière l'Angleterre, le XV de France est l'équipe à avoir concédé le plus de pénalités (55) et le plus de cartons jaunes (4) dans cette édition. Les Bleus avaient en outre reçu un carton rouge. Il s'agissait du pilier droit Mohamed Haouas lors de la défaite en Ecosse (28-17).