C’est peu dire que le XV de France a vécu un sacré choc thermique cette semaine par rapport à la dolce vita dont il a profité de Nice à Rome. "Le retour à Marcoussis a été particulièrement glacial, avec la neige qui est tombée dans le Nord de la France cette semaine, souriait l’entraîneur des trois-quarts Laurent Labit. Mais ce n’est pas très grave, on a l’habitude de jouer en hiver." Un changement de conditions qui devrait, hasard ou pas, se ressentir dans le XV de départ… Par rapport à l’équipe taillée pour le mouvement alignée à Rome, c’est un XV de départ plus en phase avec la réalité du jeu irlandais qui devrait être annoncé demain, avec la promotion du rugueux Anthony Jelonch à la place de Dylan Cretin en troisième ligne, et la titularisation sur l’aile de Damian Penaud plutôt que de Teddy Thomas.

Fabien Galthié et son entraîneur des trois-quarts Laurent Labit redoutant plus que tout la pression que risque d’imposer au pied de l’ouvreur Jonathan Sexton, qui a déjà fait beaucoup souffri son ex-partenaire du Racing ces dernières saisons. Une donnée que les entraîneurs tricolores ont pris le soin de commenter en évitant toute polémique, eu égard à la supposée commotion subie par le capitaine irlandais la semaine dernière. "J’ai eu la chance de travailler deux saisons avec lui au Racing, et je sais que Jonny est quelqu’un qui récupère très très vite, soulignait Labit. Il y a des protocoles qui sont appliqués et s’il est sur le terrain dimanche, c’est qu’il aura reçu le feu vert pour jouer."

Un brin de langue de bois tout sauf innocent puisque les Bleus ont prévu depuis de longues semaines un plan pare rapport à l’ouvreur irlandais. Le probable maintien de Sexton sur le terrain ne constituant de fait pas une si mauvaise nouvelle que ça, puisque les Bleus pourront se tenir à leur plan A...

La composition probable du XV de France : Dulin - Penaud, Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.