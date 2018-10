XV de France - Jacques Brunel : "Un peu juste, Antoine Dupont a encore sa place"

Le numéro 9 du Stade Toulousain, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en février, a retrouvé la compétition professionnelle le 6 octobre face à Agen (10-0). Mais il n'a disputé que 20 minutes face au SUA, puis 30 minutes en Coupe d'Europe à Bath (22-20). "Il sera certainement un peu juste, effectivement, même s'il reste encore deux week-ends avant le rassemblement (des Bleus à Marcoussis). On espère qu'il va jouer pendant ces deux rencontres" contre le Leinster dimanche puis à Perpignan le 27 octobre, a déclaré Brunel.

Dupont, 7 sélections depuis le Tournoi 2017, a subi sa grave blessure alors qu'il portait le maillot du XV de France lors du Tournoi des six nations face à l'Irlande, à peine entré en jeu à la place de Maxime Machenaud. "On sait très bien qu'il sera un petit peu juste mais on voulait le réintégrer parce qu'il est sorti sur blessure alors qu'il était avec nous", a encore dit Brunel. "On verra son niveau réel physiquement, je n'ai aucune crainte là-dessus. L'important, c'est qu'il voie bien qu'il a encore sa place", a ajouté le sélectionneur.

Le demi de mêlée de Clermont Morgan Parra, titulaire lors de la tournée de juin en Nouvelle-Zélande, est pressenti pour débuter face à l'Afrique du Sud le 10 novembre au Stade de France, d'autant qu'il a des automatismes à la charnière avec son coéquipier en club Camille Lopez, lui aussi de retour de blessure. Un troisième n°9, le Bordelais Baptiste Serin, figure dans le groupe de 31 joueurs dévoilé mercredi.