Rugbyrama : Au final, cette liste est-elle celle de Jacques Brunel ? De Fabien Galthié ? Un peu des deux ?

Jacques Brunel : Fabien Galthié n’a pas souhaité participer à cette liste. Il est arrivé tardivement, il ne connaissait pas les joueurs dans leur vie de tous les jours. C’est la liste de l’ancien groupe sans Fabien Galthié et sans Laurent labit (sourire). Ils ne souhaitaient pas peser dans la décision.

Vous semblez avoir fait le choix de la jeunesse…

J.B. : Place à la jeunesse et place aussi à un type de joueurs bons dans les duels, avec une capacité de déplacement assez remarquable. C’est ce genre de joueurs de rugby que l’on veut avoir avec nous.

6 Nations 2019 - Damian Penaud (France) contre le Pays de GallesIcon Sport

Est-ce un pari de lancer tous ces jeunes sur une Coupe du monde ?

J.B. : Oui mais je pense qu’aujourd’hui, on a des garçons qui s’adaptent très vite et qui se posent moins de questions. Ils ont moins le stress, moins le poids du passé. Ce sont des garçons beaucoup plus spontanés et instinctifs. Je ne crois pas que ce soit une crainte particulière. J’espère que l’amalgame avec les joueurs plus expérimentés va fonctionner. Ce groupe tient aussi compte du passé, de ce qu’on a vécu depuis un an et demi. Force est de constater qu’on n’a pas réussi à réunir les conditions pour gagner les matches.

Quels vont être vos mots pour sensibiliser les joueurs à cette Coupe du monde ?

J.B. : Chaque Coupe du monde a un parcours particulier. C’est un moment unique, une aventure particulière. Même si les joueurs ont l’habitude tout au long de l’année d’être dans les clubs toute la journée, malgré tout, ils rentrent chez eux le soir. Il y a des coupures. Là, c’est 24h/24 pendant, je l’espère, quatre mois. C’est un moment qui peut être compliqué. Il faut tenir compte de cette capacité de vivre ensemble. On espère que chacun remplira son rôle dans les meilleures conditions. C’est un critère qui a été retenu dans la composition de la liste. On a aussi voulu éviter les traumatismes passés quand il y a un départ à la fin de la préparation avec cette liste de six suppléants.

Jacques Brunel - FranceIcon Sport

Le Président Bernard Laporte a rappelé que la France ne sera pas favorite de cette Coupe du monde. Vous-même, vous avez souligné le retard sur les meilleures nations. Qu’est-ce qui peut empêcher une élimination du XV de France dès la phase de poules ?

J.B. : Vous voyez toujours le verre à moitié vide, toujours. Moi, je le vois à moitié plein. Je me dis que la préparation est particulière. L’équipe de France, même dans les moments difficiles, a montré qu’elle était capable de se ressaisir à travers ce contexte si particulier. Elle a montré qu’elle était capable de bien figurer, d’aller loin. Je crois beaucoup en cette équipe. Je crois beaucoup à notre capacité à créer un contexte favorable pour cette Coupe du monde.

Je crois beaucoup au fait, qu’à l’intérieur, on a des garçons qui ont un peu de talent. Si on arrive à mettre les conditions nécessaires pour être à égalité sur certains critères avec les autres équipes, je pense qu’on aura notre mot à dire. Tout le monde le sait, je ne vais pas faire une cinquième Coupe du monde. Ça va faire la quatrième… Je ne veux pas la manquer.