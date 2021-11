Fabien Galthié n’est pas homme à faire des cachotteries. Depuis sa prise de fonction, le sélectionneur du XV de France n’a jamais cherché à masquer à la presse la composition de son équipe en amont des rencontres. Or, cette dernière séance à haute intensité de ce mercredi après-midi a laissé entrevoir quelques modifications par rapport aux enseignements de la première semaine de préparation. Et pour cause. Dimanche, le staff technique des Bleus avait rappelé quatorze joueurs pour préparer à 42 le premier match de la Coupe d’Automne des Nations contre l’Argentine. Parmi eux, deux retours importants Mohamed Haouas et Gabin Villière qui avaient été jusque-là contraints de déclarer forfaits sur blessures. Et si l’on pensait ces retours davantage dans la perspective du deuxième match contre la Géorgie, l’entraînement de ce mercredi semble bien indiquer que ces deux-là pourraient débuter contre l’Argentine dès samedi.

Evidemment, force est de s’interroger sur les raisons qui pousseraient le patron des Bleus vers ce choix. D’abord, tant Haouas que Villière sont des éléments importants du système tricolore. Sans blessure les ayant contraints à rater la première semaine de préparation, ils auraient été assurément des titulaires en puissance pour ce premier rendez-vous automnal. Ensuite, sans doute le staff tricolore a-t-il levé les doutes en début de semaine sur leur intégrité physique.

Mohamed Haouas souffrait d’une blessure musculaire depuis le 2 octobre (5e journée de Top 14) et une victoire sur La Rochelle avec son club de Montpellier. Depuis, il n’a plus rejoué et, avant de rejoindre dimanche soir Marcoussis, n’avait toujours pas repris l’entraînement en opposition avec le MHR. Quant à Gabin Villière, forfait quelques heures seulement après l’annonce de la liste des 42 joueurs convoqués par Galthié le 18 octobre dernier, il souffrait d’une béquille. Rien de grave. Son retour sur les terrains aurait même pu être effectif avec le RCT le week-end contre Biarritz, mais le staff toulonnais n’a souhaité prendre aucun risque.

Si ces deux-là devaient donc débuter la rencontre face aux Pumas, ce serait aux détriments de Demba Bamba et Mathis Lebel, le premier devenant probablement remplaçant, le second sortant de la feuille de match. Évidemment, il faudra attendre jeudi midi pour avoir confirmation. C’est à cet instant que Fabien Galthié livrera la composition de l’équipe.