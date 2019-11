Quelle émotion cela vous fait de revenir ici ?

Je suis tout simplement heureux de partager ce moment avec le staff, la fédération mais aussi avec vous, tout simplement.

C'était important pour vous de revenir ?

Quand on échangeait avec Raphaël Ibanez il y a quelques mois, on se disait que ce serait bien de revenir aux origines et j'ai trouvé la place ici. La ferme familiale peut accueillir 10 personnes, nous étions dix donc pour un séminaire c'était parfait. Quand mes parents m'ont dit qu'ils nous prêtaient la ferme, on est venu et comme vous souhaitez notre prise de parole, c'était bien de le faire tout de suite après ce rassemblement. Nous sommes efficients.

Comment rattrape-t-on le retard sur cette courte période d'ici au Tournoi ?

On travail non-stop, on y réfléchit même en s'endormant, c'est le principe du séminaire.

Souhaitez-vous rencontrer Sébastien Vahaamahina qui vient d'annoncer sa retraite ?

Il faut l'accompagner dans ce passage très compliqué. Un passage que peu de joueurs ont vécu. Je pense qu'il est très bien encadré à Clermont, Franck Azema, le staff, ses partenaires sont avec lui. Il faut le laisser se reposer, il a annoncé qu'il voulait prendre du recul. Tout ça va se décanter comme le bon vin. Petit à petit peut-être qu'on y verra plus clair et peut-être que les choses vont évoluer de son côté ?

Concernant le projet de jeu vous disiez improviser dans un cadre ?

[...]

