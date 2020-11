Annick Hayraud, manager du XV de France : "On ne marque pas un seul point en deuxième mi-temps, on n’a vraiment pas été à la hauteur. Mais le fait de ne pas avoir enchaîné ces dernières semaines n’est pas une excuse. Nous avons forcément manqué de rythme, mais il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres pour expliquer notre défaite. On pourrait aussi évoquer le fait que nous n’avons eu que cinq jours pour nous préparer, que nous n’avons pas pu travailler dans des conditions optimales, mais on ne veut pas se cacher derrière cela. En ce moment, l’expérience collective nous fait défaut et quand on affronte une équipe aussi rodée que l’Angleterre, on se prend la réalité en pleine face. À chaque fois que l’on est sorti du plan de jeu, on leur a offert des points. J’ai encore en mémoire ce ballon qu’on dégage en touche en première période, alors qu’on avait précisément insisté sur l’importance de ne pas offrir aux Anglaises de ballons dans nos 22 mètres. On va en parler entre nous, forcément. On en a d’ailleurs déjà parlé à la fin du match, où on a résumé tous ces points de détails qui au final font la différence. Si nous, on s’oublie une ou deux fois, elles ne s’oublient jamais, et ne nous donnent rien. C’est toute.la différence entre les Anglaises et nous, et ça ne peut se corriger que par le travail."

Gaëlle Hermet, capitaine du XV de France : " Nous restons sur six défaites consécutives contre les Anglaises, ces chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est une des meilleures nations au monde, et on est un cran derrière en ce moment. On n’a rien d’autre à faire que travailler pour combler ce retard, et on a la chance de pouvoir les rejouer dans une semaine, alors on ne va pas se morfondre. Au contraire, on va regarder à la vidéo ce que nous n’avons pas bien fait pour gommer nos erreurs. Le contexte? On s’y était préparées et on était prêtes à en faire abstraction. Bien sûr qu’un public qui pousse derrière vous peut faire la différence, mais c’était quelque chose qui ne devait pas influencer notre performance. Même le fait que l’arbitre était Française, nous l’avions intégré à notre préparation. C’était à nous de nous adapter, et nous n’y sommes pas parvenues. À nous de continuer à travailler et hausser notre niveau d’exigence afin de nous rattraper la semaine prochaine."