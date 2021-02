Dupont - Jalibert à la charnière, Dulin à l'arrière, Villière à l'aile... La composition des Bleus

Fabien Galthié a donné son XV de départ pour l'Italie-France de samedi, levant les derniers doutes. A l'arrière, il fait confiance à Brice Dulin, le revenant de l'automne, plutôt qu'à Anthony Bouthier, moins performant en club. Dulin, désormais à La Rochelle n'avait plus joué dans le Tournoi depuis 2017 à l'époque où Guy Novès était sélectionneur. Comme attendu, le Montpellier Arthur Vincent jouera au centre avec Gaêl Fickou en l'absence de Virimi Vakatawa. Aux ailes, c'est la paire Thomas-Villère qui a été retenue. A l'ouverture, il n'y avait aucun suspense, c'est bien Matthieu Jalibert qui jouera en l'absence de Romain Ntamack.

Au niveau du pack, la présence du Lyonnais Dylan Cretin avec le numéro 6 a de quoi surprendre, il prend le meilleur sur Cameron Woki et sur Anthony Jelonch qu'on pensait bien placés. Jelonch postulait aussi pour le poste de troisième-ligne centre au cas où Gregory Alldritt aurait dû déclarer forfait. Ce ne sera pas le cas. Le Castrais débutera donc sur le banc, Woki n'apparaîtra pas sur la feuille de match. Le cinq de devant sera des plus classiques, avec les deux Sud-Africains d'origine en deuxième ligne, même si parmi les remplaçants, on note le retour de Pierre Bourgarit qui n'a plus joué avec les Bleus depuis deux ans en configuration "normale". (Il a joué le dernier match de l'automne en l'absence forcée des titulaires).

Il bénéficie de la blessure de Camille Chat. Le Toulousain Dorian Aldegheri fait aussi son retour à peu près dans les mêmes conditions grâce au forfait de Demba Bamba. Il sera la doublure de Mohamed Haouas, désormais bien installé à droite de la première ligne tricolore.

Le XV de départ des Bleus : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Vincent, 12. Fickou, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont ; 7. Ollivon (cap), 8. Alldritt, 6. Cretin ; 5. Willemse, 4. Le Roux ; 3. Haouas, 2. Marchand, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Gros, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Jelonch, 21. Serin, 22. Carbonel, 23. Penaud.