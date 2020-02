S'il venait effectivement à déclarer forfait et pour le remplacer, le XV de France pourrait compter sur le Toulousain Peato Mauvaka, entré fin janvier dans le groupe France avec la blessure d'Anthony Etrillard et présent depuis à Marcoussis pour préparer les rencontres du Tournoi. Il a d'ailleurs participé aux deux premières, face à l'Italie et l'Angleterre, quand Camille Chat était déjà forfait (douleurs au mollet).

Titulaire depuis le début de la compétition, son coéquipier de club Julien Marchand devrait conserver son statut en Écosse.