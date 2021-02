L’histoire était sans doute trop belle. L’idylle trop intense. En l’espace de quelques mois, Anthony Bouthier (28 ans, 6 sélections) a quasiment tout vécu. L’ivresse d’un passage de la Pro D2 au Top 14 avant ce grand plongeon dans le bleu du XV de France. Une blessure, enfin, venue briser cet élan d’insouciance. Le 2 février 2020, le natif de Pouillon (Landes) se révélait aux yeux du grand public avec un coup de pompe de 90 mètres face à l’Angleterre. Le genre d’image qui vous fait rentrer un gamin dans l’imaginaire collectif autant qu’elle vous colle à la peau comme un boulet. "Ça c’est très bien passé l’année dernière pour moi en Top 14, puis après en équipe de France. Tout allait bien, il n’y avait que du positif. C’est vrai que j’ai ensuite eu cette blessure en novembre, avec des matchs compliqués aussi. Mais dans ma tête et au niveau physique, je suis à 100 %. Aujourd’hui, je me sens bien", confie le Montpelliérain.

" Brice (Dulin) a fait de supers matchs à l’automne "

Victime d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche lors d’un entraînement à haute intensité du XV de France, au mois de novembre, Anthony Bouthier court depuis après ses sensations et ce coup de rein démoniaque. "Il a de grosses qualités énergétiques, il n'y a pas de souci sur son volume de jeu mais il doit tout remettre en ordre", soulignait dernièrement le préparateur physique des Bleus Thibault Giroud. L’ancien joueur du RC Vannes doit surtout composer avec un nouveau facteur, et pas des moindres : la résurrection de Brice Dulin (30 ans, 31 sélections), élu meilleur joueur de la Coupe d’Automne des Nations. "La concurrence, je l’ai toujours eue. L’année dernière, il y avait Thomas (Ramos) aussi et c’est vrai que j’ai eu la chance de jouer les six premiers matches", rappelle le Landais.

Top 14 - Anthony Bouthier (Montpellier)Icon Sport

Une bascule Montpellier – XV de France "pas évidente les premiers jours"

Et d’enchaîner : "Mais comme vous le dites, Brice a fait de supers matchs à l’automne, donc… La concurrence est saine, on s’entend bien, on s’aide bien sur le terrain pour l’équipe. Après, ce sera le choix des coachs pour samedi. C’est déjà génial de pouvoir participer à cette préparation avec l’équipe de France, que je sois titulaire, remplaçant ou hors groupe." Aligné la plupart du temps à l’ouverture avec le MHR, en raison des nombreux blessés au poste, Bouthier ne cache pas son plaisir de retrouver le fond du terrain : "C’est un autre poste mais ça m’aide aussi pour les placements et l’anticipation sur le terrain. Il n’y a aucun problème pour jouer en 10. Mais je suis très content de rejouer en 15. "

Reste une inconnue, le mental du garçon. L’histoire a montré que l’ancien maçon, devenu magasinier et livreur à mi-temps, était un affamé. Mais la conjoncture actuelle du club de Montpellier, enlisé dans la sinistrose et une 13ème place au classement du Top 14, peut-elle peser sur la confiance de l’arrière international ? "Ce n’est pas évident les premiers jours, mais on arrive quand même à vite passer à autre chose pour se consacrer à cette préparation pour le Tournoi. On est bien aidés par le staff. On commence aussi à avoir l’habitude de switcher sur l’équipe de France quand on n’est plus à Montpellier", assure-t-il. Alors promis, s’il est aligné samedi contre l’Italie, Anthony Bouthier sera bien "au top" !