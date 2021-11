Ce mercredi après-midi, les Tricolores de Fabien Galthié ont réalisé au CNR de Marcoussis leur traditionnel entraînement à haute intensité, c'est à dire une séance à pleine vitesse et en opposition réelle. Au jeu des chasubles (bleues pour les titulaires, blanches pour les autres), plusieurs enseignements sont à retenir de la grande répétition des Bleus, avant le choc face aux Néo-Zélandais, prévu samedi soir (21 heures) au Stade de France. D'abord, Romain Ntamack sera bien titulaire à l'ouverture, laissant Gaël Fickou et Jonathan Danty au milieu du terrain, et poussant Matthieu Jalibert, titulaire du poste lors des deux premières rencontres face à l'Argentine et la Géorgie, sur le banc de touche. Si l'on en croit l'entraînement à haute intensité, Melvyn Jaminet gardera le poste d'arrière et conservera le rôle de buteur, quand Gabin Villière et Damian Penaud officieront aux ailes.

Devant, Cameron Woki, excellent en deuxième-ligne face à la Géorgie, conservera sa place de numéro 4 aux côtés du Montpelliérain Paul Willemse. Macalou blessé, c'est François Cros, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch qui formeront la troisième ligne. En première ligne, Cyril Baille, Peato Mauvaka et Uini Atonio devraient quant à eux démarrer. Mohamed Haouas, lui, était mercredi avec les joueurs « hors groupe ». Pour mieux apparaître dans le XV de départ samedi soir ? Allez savoir..

La composition probable

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Villière ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille

Remplaçants : 16. Barlot, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Flament (ou R. Taofifenua), 20. Cretin, 21. Lucu, 22. Jalibert, 23. Lebel