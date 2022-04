Ce mardi, nous serons très exactement à 500 jours du lancement de la Coupe du monde 2023 en France. À cette occasion, Midi Olympique consacre douze pages à cet événement, en ouverture du journal. L’occasion pour Frédéric Michalak, ambassadeur de la compétition et ancien star du XV de France, de revenir sur la superbe dynamique des Bleus. Tout en émettant un message de méfiance. " Aujourd’hui, la France est la deuxième nation mondiale et fait partie des favoris pour le titre suprême. Mais attention : avant une Coupe du monde, tout est remis à zéro et les deux mois de préparation physique qui précèdent le coup d’envoi du Mondial changent le visage de nombreuses équipes. Je pense, néanmoins, que l’équipe de France poursuivra sa montée en puissance. "

Récent vainqueurs du grand chelem dans le Tournoi des 6 nations, les Français comptent, dans leurs rangs, quelques joueurs d’exception. En tête d’affiche, sans surprise, les Toulousains Antoine Dupont et Romain Ntamack. Lesquels multiplient les sollicitations extra-sportives. Une situation qu’avait connue Michalak, lors de ses jeunes années. " Ils sont mieux entourés que je ne l’étais à l’époque. Ils ont des agents, des conseils, des gens qui drainent et filtrent les sollicitations. En clair, Antoine Dupont et Romain Ntamack ne consultent pas tout ce qui leur est proposé tous les jours. Et puis, ces deux-là ont la tête sur les épaules ; ce sont des mecs bonnards, qui aiment partager des choses. Il ne faut surtout pas qu’ils changent. "

"Ils connaîtront un jour des moments difficiles, comme tous les grands sportifs"

A leur sujet, Michalak poursuit. " Ils sont habitués à gagner, ont connu quelques beaux succès dans certains des stades les plus hostiles de la planète. Mais attention : ils connaîtront un jour des moments difficiles, comme tous les grands sportifs. Un champion, ce n’est pas un robot. Au fil de sa carrière, il passe par différentes étapes et le rugby français en a semble-t-il pris conscience, ces dernières années. L’accompagnement est bien meilleur qu’il ne l’était. " L’écosystème autour du XV de France s’est professionnalisé, sous l’impulsion de Bernard Laporte à la FFR et de Fabien Galthié à la tête des Bleus. Également dans les clubs, où les joueurs sont désormais entourés et encadrés. Toutes les composantes du rugby français se sont mises en ordre de marche, autour de l’objectif France 2023. Michalak conclut : " Pour tous les fans de rugby, cette excitation est réelle. On s’apprête à vivre la dixième Coupe du monde de rugby de l’histoire, le XV de France sort d’un grand chelem magnifique et on célébrera l’an prochain le bicentenaire de ce sport. La conjecture est, je trouve, assez merveilleuse. En ce sens, je ne vois pas comment la prochaine Coupe du monde ne sera pas inoubliable. "