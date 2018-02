Neige, froid, ballon glissant : les Bleus se préparent comme ils peuvent

Situé à 30 kilomètres au sud de Paris, le Centre National du Rugby basé à Marcoussis (Essonne) est recouvert depuis mardi matin d’un grand manteau blanc. A l’image de l’ensemble des communes d’Ile-de-France, le fief de la FFR et du XV de France n’échappe pas au violent épisode neigeux. Avec 10 à 15 centimètres de neige et des températures atteignant -7 degrés, les Bleus tentent tant bien que mal de préparer leur prochain déplacement en Ecosse (dimanche, 16h) lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations. "Forcément, on a un peu plus de mal à aller sur le terrain un peu en avance, sourit le trois quarts-centre Jonathan Danty. C’est un peu plus dur mentalement de se dire qu’on va aller s’entraîner pendant une heure dans le froid mais c’est un sport d’extérieur."

Ces conditions météorologiques exceptionnelles sur l’Ile-de-France contrarient-elles réellement les entraînements des hommes de Jacques Brunel ? "Sur le terrain (mardi), c’était très compliqué, indique le demi de mêlée de l’UBB Baptiste Serin. La neige se met sur le ballon, c’est très compliqué de se faire des passes. Ce sont des aléas, il faut faire avec pour essayer de sortir un gros match dimanche." Le XV de France bénéficie malgré tout d’un terrain couvert d’une bâche et chauffé. Aucun problème dans l’absolu pour s’entraîner sous la neige et ce froid glacial. Pour l’heure, aucun entraînement n’a été annulé ou écourté.

Reste à savoir si les conditions météorologiques seront similaires dimanche à Edinburgh. "J’espère pas", sourit Baptiste Serin. Selon les dernières prévisions, les Bleus devraient échapper à la neige mais pas au temps très humide prévu sur le BT Murrayfield (3 degrés). "Il faut qu’on soit prêt à jouer par tous les temps, souligne Jonathan Danty. Mais ce n’est pas un problème aujourd’hui. Le plan de jeu ne change pas. Après, on s’adaptera aux conditions météorologiques si le ballon est vraiment très glissant." Et, dans ce cas de figure, le jeu au pied de l’ouvreur Lionel Beauxis pourrait s’avérer très précieux…