Les protocoles commotion de Dupont et Jalibert de nouveau examinés

"Le visionnage initial est maintenant terminé et, suivant les vues exprimées par le comité de révision, Six Nations Rugby a mentionné deux incidents de la sorte au panel de révision des protocoles pour commotion cérébrale, c'est-à-dire le deuxième niveau d'examen de World Rugby sur le sujet", a déclaré Six Nations Rugby dans un communiqué.

Contactée par l'AFP, la société privée qui gère le Tournoi a confirmé qu'il s'agissait bien des protocoles commotion concernant Jalibert (30e) et Dupont (76e).

"Lors de la blessure d'Antoine Dupont, l'arbitre du match M. Nigel Owens interrompt le jeu en faisant clairement le signe d'une suspicion de commotion cérébrale. Suite à ce geste explicite de l'arbitre central, le Match Day Doctor présent en tribune décide d'enclencher sur le champ le protocole commotion", écrit ainsi la FFR.