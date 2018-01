La préparation estivale des internationaux, c’est terminé !

Onze sujets ont été abordés durant les trois heures de réunion entre Jacques Brunel, ses adjoints, Bernard Laporte, Serge Simon et les techniciens du Top 14. Parmi eux, la préparation estivale poussée des internationaux au CNR, mise en place seulement cette année et bien décriée dans les clubs. Les entraîneurs de l’élite ont donc parlé et l’ont enterrée ce lundi. "La préparation physique sera à la responsabilité des clubs, explique le coentraîneur du Racing 92 Laurent Travers. Le staff du XV de France viendra aussi en immersion deux ou trois jours dans tous les clubs. Il y aura un autre mode de fonctionnement qui a été décidé d’un commun accord avec les staffs des clubs et du XV de France".

Jacques Brunel (Italie)Icon Sport

Une décision marquante qui fait suite à l’absence de gain visible de cette préparation physique, qui devait permettre aux Bleus de franchir un cap. Émoussés par cette période de travail intense entre juillet et août, plusieurs internationaux avaient repris "lessivés" avec leurs clubs, aux dires de leurs entraîneurs. Et on ne peut pas dire que l’équipe de France ait surnagé physiquement lors des derniers tests de novembre.

Des objectifs individualisés

Des joueurs avaient même concédé leur mal-être, à l’image de Louis Picamoles qui était même monté au créneau sur RMC après France-Japon : "Cette préparation a été décidée sur le tard et a été difficile à mettre en place. Elle n’était peut-être pas assez calibrée par rapport à mon profil. Aujourd’hui, je ne me sens pas bien. Mes qualités, j’arrive à les exprimer quand j’ai de la vitesse et de l’explosivité. A ce niveau-là, aujourd'hui, je ne me sens pas bien". Un cri d’alarme qui avait interpellé.

Les acteurs du Top 14 ont ainsi eu gain de cause sans avoir à taper du poing sur la table, Jacques Brunel ayant aussi connu directement la problématique en tant que manager de l’UBB : "Il y a eu pas mal d’interventions sur ce sujet, notamment vis-à-vis de la dernière intersaison, mais toujours cordiales, assure Emmanuel Eschalier, directeur général de la LNR et présent au débat. Des objectifs individualisés seront définis selon le profil des joueurs, selon qu’il ait 20 ou 30 ans, qu’il ait joué 15 ou 25 matchs dans la saison etc. Par exemple, Camille Chat et Guilhem Guirado évoluent au même poste mais n’ont pas le même âge et n’ont donc pas les mêmes objectifs non plus". Des réunions seront par ailleurs organisées entre les différents responsables médicaux et préparateurs physiques du Top 14 et de la FFR afin d’harmoniser le tout, et d’éviter les déboires de 2017.